Команда Жабченко выигрывает благодаря пенальти. Прикарпатье - Горняк-Спорт 0:1

Эта победа стала неожиданной на фоне успешных выступлений франковской команды на домашнем стадионе "Рух".

Откровенно говоря гости больше наработали на гол, чем хозяева. Слабая атака в Первой лиге у "Горняк-Спорт" не означает слабую оборону. Защищались "красно-черные" очень неплохо и франковские "орлы" создавали полумоменты разве что со стандартных положений.

В то же время очень неплохого с правого полуфланга у "Горняк-Спорта" действовал бразилец Клебер. За первый тайм на его счету удар с острого угла, а также передача на Сергея Романова, который пробил в перекладину (точнее в нее перевел мяч голкипер "Прикарпатья" Иван Пицан). И тут же вратарь "орлов" сыграл в подкате и выбил круглого с линии, когда на добивании попытался сыграть Вадим Яворский. Это был самый опасный момент в первой половине.

В начале второго тайма случился решающий момент. Ярослав Ямполь будто завозился с мячом, а потом проткнул его между трех защитников "орлов" на свободного Понедельникао. Того был вынужден сбивать в своей штрафной Владислав Семотюк.

"Горчичник" от арбитра и 11-метровый. Его реализовал тот же хавбек Ямполь - 0:1.

Сразу после гола "Горняк-Спорт" начал затягивать время, а "Прикарпатье" хотя и сделало несколько попыток, все это были лишь удары издалека или навесы. Даже иначе: "горняки" могли забить еще, если бы в Яворского был лучше прием мяча.

Первая лига, 11 тур

03.10.2021, 15:30

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Сергей Задиран (Днепр)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 0:1

Гол: Ярослав Ямполь (55, пенальти)

Предупреждение: Владислав Семотюк (54) - Клебер Жуниор (51), Андрей Клищук (61), Богдан Чуев (67)

"Прикарпатье": 24 Пицан Иван, 5 Лень Олег, 11 Писко Михаил, 23 Квасный Николай (77 Дитко Роман, 84), 89 Матушевский Олег, 17 Семотюк Владислав (8 Толочко Роман, 76), 14 Цюцюра Василий (7 Кузьмин Роман, 46), 21 Сондей Иван, 15 Воробчак Назарий, 19 Волошинович Ростислав (12 Сикач Николай, 76), 90 Барчук Роман.

Запасные: 54 Новак Андрей, 34 Генык Василий, 4 Пастух Иван, 6 Рудюк Владимир, 10 Хома Андрей, 1 Сердюк Роман, 44 Пархуць Виталий, 22 Мицик Богдан.

Главный тренер - Олег Рыпан

"Горняк-Спорт": 23 Клищук Андрей, 14 Шинкаренко Дмитрий, 24 Цвиренко Максим, 5 Кравчук Юрий, 3 Чуев Богдан, 16 Ямполь Ярослав (6 Кулаковский Артем, 74), 10 Паламар Руслан, 77 Яворский Вадим (17 Кожевников Александр, 90 3), 9 Романов Сергей (22 Твердохлеб Егор, 66), 11 Понедельник Андрей, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер (7 Семка Артем, 69).

Запасные: 26 Климов Георгий, 19 Сафиханов Эмин, 4 Никитюк Роман.

Главный тренер - Игорь Жабченко