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ВПК-Агро отказался от ряда игроков после просмотра

Первая лига
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Клуб отпустил шестерых

ВПК-Агро отказался от ряда игроков после просмотра

Фото: ВПК-Агро

Новина українською

Тренерский штаб "ВПК-Агро" отпустил сразу 6 футболистов, по итогам просмотра на втором сборе, сообщает Meta-ratings. Главный тренер заявляет, что имеет конкретные кондидатуры для усиления

Сообщается, что расположение зелено-белых покинули вратари Александр Литвиненко ("Виктория") и Анатолий Тимофеев ("Полесье"), защитник Максим Белоус, полузащитники Богдан Гора (оба — "Никополь") и Максим Кулиш ("Рубикон"), а также нападающий Владислав Митченко ("Днепр-1").

Также неизвестно останутся ли в коллективе голкипер Тимофей Шеремета, вингер Антон Калайтан (оба из "Олимпика"), защитник Владислав Веремеев ("Скорук").

Многое будет зависеть от трансферов "ВПК-Агро" в ближайшее время. По словам Александра Поклонского, его штаб имеет конкретные кандидатуры для усиления команды.

"ВПК Агро" идет на 14 месте в Первой лиге с 18 очками после 20 туров. Следующий матч, против "Прикарпатья", состоится 19 марта.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) Александр Поклонский
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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