Первая лига
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Буковина - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва аутсайдеров
Фото: ФК Буковина / Автор невідомий
"Буковина" и "Мариуполь" в преддверии очного матча замыкают таблицу в Западной конференции Первой лиги: без побед и по одной ничьей на каждого. Очевидно, что эта игра для обоих коллективов имеет очень важное значение и шанс хотя бы немного оттолкнуться от дна.
Первая лига. 6-й тур
2 октября. Черновцы. Начало в 15:00
"Буковина" - "Мариуполь"
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