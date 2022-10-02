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Буковина - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Битва аутсайдеров

Буковина - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Буковина" и "Мариуполь" в преддверии очного матча замыкают таблицу в Западной конференции Первой лиги: без побед и по одной ничьей на каждого. Очевидно, что эта игра для обоих коллективов имеет очень важное значение и шанс хотя бы немного оттолкнуться от дна.

Первая лига. 6-й тур
2 октября. Черновцы. Начало в 15:00
"Буковина" - "Мариуполь"

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В статье: Буковина (Черновцы) ФСК Мариуполь
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