Буковина - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Буковина" и "Мариуполь" в преддверии очного матча замыкают таблицу в Западной конференции Первой лиги: без побед и по одной ничьей на каждого. Очевидно, что эта игра для обоих коллективов имеет очень важное значение и шанс хотя бы немного оттолкнуться от дна.

Первая лига. 6-й тур

2 октября. Черновцы. Начало в 15:00

"Буковина" - "Мариуполь"