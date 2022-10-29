Первая лига. Металлург и Полтава победителя не выявили

На стадионе "Левый берег" запорожский "Металлург" принимал команду, которая совершила главную сенсацию прошлого тура. Напомним, что "Полтава" обыграла "Оболонь" (2:1). Подопечные Владимира Сысенко в гостевых матчах в Первой лиге еще не побеждали.

В начале встречи запорожцы больше владели мячом, но в заключительной трети поля мало что выходило у подопечных Микитина. На помощь "Металлургу" пришел лучший бомбардир команды Алексей Сидоров. Шалфеев длинной передачей забросил на Алексея, который на скорости обыграл Копытова и пробил мимо Вичного – 1:0. Пятый гол для Алексея в сезоне.

Однако, радовались хозяева недолго. Богдан Бычков прострелил с фланга, а Сергей Каретник в касание расстрелял ворота. Защита запорожцев в этом эпизоде ​​провалилась. Забитый мяч добавил положительных эмоции гостям, которые к концу тайма перехватили инициативу. Много ошибались запорожцы в центре поля. До перерыва счет не изменялся.

Ничья в этом матче не устраивала никого. Во второй половине встречи команды пытались играть на встречных курсах, но интереснее в атаке выглядели гости. На 56-й минуте должен был забивать Богдан Бычков, но удар Богдана парировал Назар Байда. Голкипер "Металлурга" проводил очень качественный матч. Если бы не Назар, то результат мог быть совсем другим.

Забить победный мяч ни одна из команд не смогла. В итоге, игра завершилась вничью, которая не позволила соперникам улучшить турнирное положение.

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"Металлург" - СК "Полтава" 1:1

Голы: Сидоров (21) - Каретник (27)

"Металлург": Назар Байда, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Алексей Сидоров, Владислав Дворовенко, Дмитрий Крапивный, Сергей Палюх, Дмитрий Поддубный, Сергей Басов, Антон Кича, Александр Снижко

СК "Полтава": Ян Вичный, Богдан Бычков, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Максим Горжуй, Сергей Каретник, Владислав Даниленко, Вадим Таранушич, Николай Бужин, Дмитрий Копитов, Александр Томенко