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Первая лига. Гол из углового Шмигельского помог Скоруку разгромить Диназ
Уверенная победа хозяев
Фото: ФК Діназ
В Умани встречались четвертая и вторая команда группы. Однако, учитывая потери "Диназа" в межсезонье, сейчас фаворитом противостояния можно было считать хозяев. Вышгородский коллектив покинули семь футболистов, а Владислав Гарнага пошел именно в "Скорук". Владислав сегодня вышел в стартовом составе.
Ливень в Умани существенно отразился на действиях команд в атаке. Футболистам пришлось спрашивать свою игру во многих эпизодах. Уже в дебюте встречи подопечные Степанова открыли счет. Богдан Шмигельский забил прямым ударом с углового. Что делал в этом эпизоде Максим Коржук? Очень грубая ошибка голкипера вышгородского коллектива. После забитого мяча хозяева уверенно играли по счету. Качество газона не позволяло комбинировать, поэтому у защищавшейся команды было существенное преимущество.
Еще до перерыва коллектив из Томаковки увеличил свое преимущество. Мигунов решился на удар из-за пределов штрафной и попал в верхний угол – 2:0. Никаких вопросов к голкиперу здесь быть не может. Подопечные Головка в первом тайме откровенно разочаровали. Обновленному составу вышгородского коллектива нужно время, чтобы сыграться. В составе "Диназа" вышли сегодня сразу пять новых игроков.
Разговор с тренером не пошел на пользу гостям. На 57-й минуте Капитан "Скорука" Артем Перебора с нескольких метров расстрелял ворота Коржука - 3:0.
Vbet UA Первая лига. группа "Выбывание". 1-й тур
"Скорук" - "Диназ" 3:0
Голы: Шмигельский (3), Мигунов (29), Перебора (57)
"Скорук" (стартовый состав): Варцаба - Малыш, Клименко, Хаец, Мигунов, Плахтырь, Шмигельский, Перебора, Цуркан, Здырко, Гарнага
"Диназ" (стартовый состав): Коржук – Школьный, Литвинов, Калинчук, Басовский, Мораренко, Кириченко, Салабай, Кос, Оринчак, Соловьев
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