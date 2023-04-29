Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диназ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча соседей в таблице
Фото: ФК Діназ
Полтавчане отстают от "Диназа" всего на одно очко. Безничейная серия "Диназа" длится 5 игр: победа и 4 поражения. Отметим, что ранее соперники ни в каких турнирах не встречались.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шовковский не будет тренером Динамо - Луческу останется. Влог Роберто Моралеса
- В Севастополе произошел мощный пожар на нефтебазе. Россияне говорят, что атаковал беспилотник
- Удачный старт Шовковского, упущенный трофей Ярмоленко и Реброва. Главные новости за 28 апреля
- Интригующее противостояние в Киеве, Эпицентр устроит только победа. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Ответ Кришу и Нганну. Месси встретился с бойцом ММА, который сделал татуировку с лицом Лео. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн