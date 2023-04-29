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Диназ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Встреча соседей в таблице

Диназ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Діназ

UA-Футбол
Новина українською

Полтавчане отстают от "Диназа" всего на одно очко. Безничейная серия "Диназа" длится 5 игр: победа и 4 поражения. Отметим, что ранее соперники ни в каких турнирах не встречались.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: СК Полтава Диназ (Вышгород) смотреть футбол онлайн
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