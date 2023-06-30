Кадровая революция Карпат, серьезные потери Буковины. Чем жили клубы Первой лиги в июне

В новом сезоне Первой лиги выступят 20 клубов, разделенных на две группы по 10 команд. Во второй по силе дивизион Украины возвращаются "Подолье", "Левый Берег", "Виктория" и "Агробизнес". Вашему вниманию все самые интересные события из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить.

"Карпаты"

Львовяне назначили главным тренером авторитетного украинского специалиста Мирона Маркевича. Для него это пятый приход на должность главного тренера "Карпат". Ранее он руководил командой в 1992 – 1995, 1996 – 1998, 2001 – 2002 и 2002 – 2004 годах. Мирон Богданович возвращается к тренерской работе после семилетней паузы.

Кадровые изменения в клубе были существенными. Львовский клуб приостановил сотрудничество с 15 футболистами. "Карпаты" не продлили арендные соглашения с Горбуновым, Бобком, Хобленком, Кнышем и Тлумаком. Кроме того, команду покинули еще десять игроков: Дуц, Приймак, Тарануха, Лепка, Болденков, Махнев, Лень, Климец и братья Когуты. Что касается новичков, то пока известно лишь о подписании 24-летнего бразильского нападающего Невеша Алвеша, а также футболиста "Металлурга" Векляка. Подопечные Маркевича сыграли контрольный матч с "Агробизнесом" - 1:1. За "Карпаты" отличился опытный Кожанов.

"Ингулец"

Петровцы по итогам прошедшего сезона УПЛ понизились в классе. Александр Поворознюк назначил главным тренером команды Владислава Лупашко. Помогать ему будут Богдан Шуст, Игорь Ермаков и Вадим Шутенко. В воскресенье, 25 июня, после небольшого отпуска "Ингулец" собрался на клубной базе во Владимировке, и с новым тренерским штабом начал подготовку к новому сезону. Команда существенно обновит состав, ведь на контракте на июнь осталось всего пять игроков. Петровский клуб уже успел подписать троих футболистов. Новичками команды стали защитники Михаил Шершень и Станислав-Нури Малыш, а также полузащитник Александр Пятов. Срок сделок с игроками не сообщается. Что касается спаррингов, то стоит отметить встречу с одесским "Черноморцем", которая пройдет 15 июля.

"Буковина"

Во вторник, 27 июня, "Буковина" провела первую после отпуска тренировки. К основной обойме игроков присоединились несколько потенциальных новичков, находящихся на просмотре. В рамках подготовки к новому сезону "желто-черные" запланировали ряд контрольных матчей. 5 июля сыграют с "Прикарпатье". Также есть договоренность с "Металлургом", "Подольем" и "Эпицентром". Главной потерей команды является переход в бузовскую "Ниву" нападающего Михаила Сергийчука. Также клуб и полузащитник Илья Скрипник прекратили сотрудничество. У 20-летнего футболиста, права которого принадлежат ФК "Динамо" Киев, завершилось арендное соглашение с черновицким клубом.

"Металлист"

Харьковский клуб назначил нового главного тренера перед сезоном в Первой лиге. Им стал 48-летний Андрей Анищенко. В 2019 году он возглавил Академию футбола "Металлист", а с выходом желто-синих в УПЛ Андрей Анатольевич стал старшим тренером "Металлиста" U19. С марта 2023 входил в тренерский штаб первой команды. Харьковчане в поселке Поляна Закарпатской области приступили к подготовке к новому сезону. На сегодняшний день в расположении "Металлиста" находятся 22 футболиста. Клуб ожидает прибытия потенциальных новичков. Что касается спаррингов, то харьковчане смогут сыграть с "Минаем", "Карпатами" и "Днепром-1". "Металлист" запланировал шесть контрольных матчей в преддверии старта сезона.

"Виктория"

После года отсутствия из-за российской агрессии команда возвращается в Первую лигу. Главным тренером коллектива из Николаевки стал Анатолий Бессмертный, в прошлом сезоне тренировавший ФК "Львов". Сейчас он со своими помощниками занимается формированием команды с "нуля". По информации в СМИ, вероятнее всего, в "Виктории" будут играть голкиперы Александр Литвиненко ("Нива" Бузова) и Денис Старченко, защитник Андрей Нелин, полузащитники Максим Покотилюк и Алексей Савченко ("Оболонь"), Александр Лебеденко ("Верес"), Максим Бойко, нападающие Артем Шпиренок и Вадим Шаврин. В первом спарринге "Виктория" уступила "Оболони" 0:2. Также запланированы контрольные матчи с "Полтавой", "Нивой" Бузова и "Мариуполем".

"Нива" Тернополь

После завершения сезона клуб объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 54-летний специалист Василий Малик. Ранее он руководил "желто-зелеными" в сезоне 2019/2020. В последнее время тренировал ФК "Николаев". Также клуб покинул директор Андрей Тихий, отработавший почти десять лет в "Ниве". Известно, что у команды будет два этапа подготовки к сезону. Первый этап будет длиться 12 дней после которого у игроков будет 2 выходных. В распоряжении тренерского штаба сейчас 20 футболистов. Ожидается, что "Нива" точечно усилится, но костяк команды останется.

"Нива" Бузова

Новичок Первой лиги получил солидное усиление в преддверии нового сезона. Пополнил ряды коллектива из Бузовой опытный нападающий Михаил Сергийчук. Команда распрощалась с главным тренером Сергеем Карпенко, а на его место был назначен Игорь Жабченко, с которым был заключен контракт на три года. "Нива" уже начала подготовку к сезону и сыграла три спарринга: победа над аматорским коллективом "Сокол" - 1:0, поражение от "Колоса" - 0:1 и ничья с "Левым берегом". Что касается усиления, то подписать контракт с командой может 36-летний нападающий "Оболони" Александр Батальский.

"Кремень"

Команда в конце июня начала подготовку к новому сезону. После утреннего активного занятия в тренажерном зале футболисты провели тренировку на футбольном поле стадиона "Нефтехимик". В тренировке приняли участие 23 футболиста, четверо из которых находящиеся на просмотре игроки. Вся летняя подготовка пройдет в Кременчуге. Единственным условием главного тренера было, чтобы игроки работали на травяном покрытии – руководство полностью удовлетворило просьбу Романа Локтионова.

Отметим, что в команду вернулся 20-летний защитник Даниил Сидоренко, на правах аренды во второй части прошлого сезона выступавший за "Горняк-Спорт". Также вернулся Ермолов, игравший за "Металлист". В тренерском штабе произошли перемены. Помощник главного тренера Валерий Куценко возглавил "Горняк-Спорт". "Кремень" уже покинули Кальчук, Молько, Пилипенко и Ульянко. Левый защитник Азизов сейчас находится на просмотре в "Кривбассе".

Подопечные Локтионова в контрольном матче уступили представителю УПЛ "Кривбасса" - 1:3. Голом престижа отличился Пятибрат.

"Агробизнес"

Клуб из Волочиска возвращается на профессиональный уровень. Сейчас в расположении команды Александра Чижевского – 23 футболиста. Отмечается, что большинство игроков ранее представляли любительские коллективы Львовской области. Начиная с 13 июня, тренировочный процесс продолжался в интенсивном темпе, по две тренировки в день. Был также разбавлен тремя матчами – двусторонней игрой и двумя спаррингами. "Агробизнес" уже успел сыграть два контрольных матча - победа над "Подольем" - 2:1 и ничья с "Карпатами" - 1:1. Во время спаррингов просматривали потенциальных новичков, которые должны усилить команду. По словам Чижевского, вратарская позиция и линия обороны более-менее сформирована. Однако с атакой пока остаются проблемы.

"Горняк-Спорт"

Коллектив из Горишних Плавней должен был играть во Второй лиге, но клубу представилась возможность снова попробовать свои силы в Первой лиге. Новым главным тренером команды стал Валерий Куценко, работавший в тренерском штабе "Кременя". Куценко придется начинать все с чистого листа и строить новую команду. Известно, что коллектив уже покинули Климов, Даценко, Чалый, Семка, Пидручный, Шинкаренко, Громенко. Это именно те футболисты, вокруг которых строилась игра "Горняка-Спорт". Команда уже успела сыграть два контрольных матча - победы над "Зиркой" и "Дружбой" (2:1). Во время противостояния со "Зиркой" тренерский штаб во главе с Валерием Куценко в каждом из таймов выставлял разные составы и просматривал потенциальных новичков, в том числе и голкипера и легионера.

"Подолье"

В конце июня "Подолье" вышло из очень продолжительного отпуска и начало подготовку к выступлениям в Первой лиге. Из-за полномасштабной войны в Украине команда из Хмельницкого не играла в предыдущем сезоне Первой лиги. Из предыдущего состава в команде осталось всего несколько игроков. К примеру, остались полузащитники Цыбульник и Каверин. На просмотре сейчас находится ряд футболистов, решение по которым после контрольных матчей будет принимать Виталий Костышин. "Подолье" уже успело сыграть два спарринга: поражение "Агробизнеса" и "Эпицентра" - 1:2.

"Прикарпатье"

Ивано-Франковский клуб покинули пять игроков. Роман Кузьмин перешел в "Агробизнес", а еще четыре футболиста выбрали любительский клуб. Иван Сондей, Ростислав Волошинович, Владимир Радульский и Роман Борисевич пополнили ряды любительского клуба "Пробий" из Городеки Ивано-Франковской области. Тренерский штаб запланировал два учебно-тренировочных сбора, которые пройдут в Ивано-Франковске и Моршине. "Прикарпатье" уже успело сыграть один контрольный матч - поражение "Ниве" Тернополь - 0:1. В игре имели возможность проявить себя пять находящихся на просмотре футболистов.

"Эпицентр"

В середине июня команда приступила к подготовке к новому сезону. Всего запланировано три тренировочных сбора. Первый из них завершился 26 июня. На нем подопечные Нагорняка работали в режиме двухразовых тренировок. Подготовка состоится в Дунаевцах. "Эпицентр" уже успел сыграть спарринг с "Подольем" – 2:1. Заметим, что на втором и третьем сборах тренерский штаб планирует провести по два контрольных поединка. Второй этап подготовки продлится до восьмого июля. Известно, что клуб прекратил сотрудничество с тремя игроками. Полузащитники Тарас Пучковский и Александр Чепелюк, а также голкипер Артем Матус в чемпионате Украины 2023/2024 не будут выступать за ФК "Эпицентр".

СК "Полтава"

20 июня СК "Полтава" приступил к подготовке к новому сезону. Коллектив Владимира Сысенко собрался на стадионе в селе Ковалевка Полтавской области, где состоялась первая тренировка. В лазарете пока находятся двое игроков. Егор Коваленко продолжает восстановление после операции, а Евгений Дрозд до сих пор не оправился от повреждения, которое получил в последнем матче сезона. До старта нового чемпионата коллектив из Полтавы будет работать в недельном цикле. В межсезонье команду покинули: Петриченко, Бычков, Куимов, Курелех, Пасечник, Таранушич, Томенко, Арабов и Яременко. Потенциальные новички сейчас находятся на просмотре. Отметим, что большинство из них имеют опыт выступлений в УПЛ, а также в Первой и Второй лигах. Известно, что в первый день июля "Полтава" сыграет спарринг с "Викторией".

"Металлург"

Клубная пресс-служба расскажет о дальнейших планах команды с первого июля. Известно, что контракты с "Металлургом" переподписали Владимир Полевой, Богдан Сокол, Сергей Палюх и тренеры Антон Гай и Руслан Галигузов. Покинул запорожский клуб 23-летний Богдан Векляк, который в следующем сезоне будет играть за "Карпаты". Также "Металлург" не стал продлевать контракты с защитником Максимом Воробьем и полузащитником Егором Шалфеевым.



По возвращении из отпуска перволиговый запорожский "Металлург" отправится в начале июля на сбор в Моршин, где проведет двухнедельный этап подготовки, во время которого сыграет 5 спаррингов. Первый – с "Рухом" 7 июля.

"Чернигов"

Черниговский клуб 18 июня отметил свое 20-летие. Клуб в честь этого события организовал матч всех звезд. Во время этого матча удалось собрать 48 530 грн на нужды ВСУ. Что касается кадровых новостей, то известно, что команду покинули Зубашивский, Сердюк, Сираш, Ширай, Руденко. Известно, что футболисты уже вышли из отпуска, но полноценный тренировочный процесс начнется на следующей неделе.

"Диназ"

В конце июня подопечные Головко начали подготовку к новому сезону. Первую тренировку футболисты провели на искусственном поле стадиона "Энергетик". Также у игроков будут тренировки на натуральном газоне в Гостомеле. В составе "Диназа" есть несколько потенциальных новичков, находящихся на просмотре, а также возможные кадровые потери игроков. Все имена будут озвучены в ближайшее время. Уже первого июля команда сыграет дебютный спарринг против "Оболони".

"Левый берег"

В сезоне 2021/22 Левый берег играл в чемпионате Второй лиги Украины. Из-за военного вторжения страны агрессора в Украину клуб приостановил свои выступления, однако сохранил статус клуба ПФЛ. Амбициозный клуб в следующем сезоне дебютирует в Первой лиге. Первый этап летней подготовки киевляне уже завершили. Подопечные Первака сыграли два контрольных матча. "Левый берег" разгромил любительский ФК "Полесье" Ставки – 3:0, а также сыграл в нулевую ничью с бузовской "Нивой". С командой сейчас тренируются и играют экс-футболисты "Чайки" Пуды и Литовченко, а также покинувшие "Карпаты" братья Когуты.

ФСК "Мариуполь"

Подопечные Красноперова в стыковых матчах уступили "Хусту", но на следующий сезон все же останутся в Первой лиге. Из кадровых новостей пока известно то, что команду покинул Дмитриев, который будет играть за "Горняк-Спорт". Другой информации по расслоению клуба пока нет.

"Хуст"

Подопечные Владимира Цыткина во вторник вышли из отпуска и приступили к тренировочному процессу. Известно, что команду покинули три футболиста – полузащитник Артем Андрица, вингер Иван Боднарук и форвард Иван Повхан.

На просмотре в команде 5-6 молодых игроков, но до подписания контрактов дело пока не дошло. Дебютанты Первой лиги планируют сыграть шесть спаррингов: "Металлист" (1 июля), "Днепр-1" (2 июля), "Карпаты" (6 июля), "Минай" (9 июля), "Кривбасс" (12 июля), "Металлург" (15 июля).