  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Эксголкипер Львова продолжит карьеру в Первой лиге
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксголкипер Львова продолжит карьеру в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

"Диназ" усиливается в преддверии сезона

Эксголкипер Львова продолжит карьеру в Первой лиге

Фото: Ілля Ольховий

Новина українською

Голкипер Илья Ольховой в следующем сезоне будет играть за "Диназ". Об этом сообщает сайт Sport.ua.

В конце предыдущего сезона УПЛ воспитанник тернопольского футбола сыграл 3 матча за ФК "Львов" и пропустил 4 гола. До этого Ольховой играл за "Львов" U-19.

Прошлый сезон вышгородский клуб завершил на четырнадцатом месте в Первой лиге. Новый чемпионат подопечные Головко начнут игрой с "Черниговом". Матч состоится 29 июля.

По теме
yellow-arrow
ПФЛ и Select представили официальный мяч на новый сезон. ВИДЕО
yellow-arrow
Подолье представило четырех новичков
yellow-arrow
Горбунов – о сериале СМТ Ингулец: Это наш культурный, наш информационный фронт, наш ответ России на их войну
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде