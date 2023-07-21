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Эксголкипер Львова продолжит карьеру в Первой лиге
"Диназ" усиливается в преддверии сезона
Фото: Ілля Ольховий
Голкипер Илья Ольховой в следующем сезоне будет играть за "Диназ". Об этом сообщает сайт Sport.ua.
В конце предыдущего сезона УПЛ воспитанник тернопольского футбола сыграл 3 матча за ФК "Львов" и пропустил 4 гола. До этого Ольховой играл за "Львов" U-19.
Прошлый сезон вышгородский клуб завершил на четырнадцатом месте в Первой лиге. Новый чемпионат подопечные Головко начнут игрой с "Черниговом". Матч состоится 29 июля.
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