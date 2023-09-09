Первая лига. Эпицентр в меньшинстве обыгрывает Буковину

В Каменце-Подольском встречались соседи по турнирной таблице. Напомним, что в прошлом туре "Эпицентр" уступил "Карпатам", а "Буковина" благодаря голу с пенальти смогла дожать "Металлист".

Отметим, что гостям из-за заболевания не смогли помочь Чайковский и Артем Рябый. В начале встречи никто из соперников не хотел рисковать, хотя больше владели мячом подопечные Нагорняка. Стоит отметить высокий прессинг футболистов "Эпицентра", не позволявший соперникам спокойно выходить в атаку.

После середины тайма хозяева прибавили в активности. Должен был забивать Бендера, но он не реализовал выход один на один. Следует отметить передачу новичка "Эпицентра" Алибекова. В конце тайма подопечные Нагорняка все же добились своего. После прострела с фланга в дальний угол пробил Бендера – 1:0.

В начале второго тайма хозяева продолжали оказывать давление на защиту соперника, но свои моменты не могли реализовать. А вот гости забили после первого своего удара в створ ворот. Фарасеенко пробил в дальний угол – 1:1. На волне успеха черновицкий коллектив мог выходить вперед, но удар Палагнюка с углового парировал голкипер. На 65-й минуте Липовуз получил вторую желтую за фол в центре поля и "Эпицентр" остался в меньшинстве.

Однако большинство не помогло гостям. Максим Гирный на скорости ворвался в штрафную и его сбил Новотрясов. Одиннадцатиметровый сам пострадавший реализовал – 2:1. В итоге, "Эпицентр" вырывает победу в сверхсложном матче.

"Эпицентр" - "Буковина" 2:1

Голы: Бендера (40), Гирный (76, пен) - Фарасеенко (60)

Удаление: Липовуз (65)

"Эпицентр" (стартовый состав): Сергей Чернобай, Степан Григоращук, Сергей Стень, Андрей Липовуз, Юрий Глущук, Андрей Беженар, Сергей Гринь, Иван Бендера, Владислав Кристин, Станислав Кристин, Владислав Мороз

"Буковина" (стартовый состав): Иван Пономаренко, Денис Рябый, Артур Новотрясов, Богдан Духота, Роман Бодня, Артем Цурупин, Дмитрий Прокопчук, Иван Пец, Иван Паламарчук, Василий Палагнюк, Артем Данилюк