Игра тура группы Б в Борисполе. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют последние пять матчей пятнадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс интересных и интригующих противостояний. Напомним, что две игры субботы сыграют именно завтра, ведь их перенесли из-за длительной воздушной тревоги.

Группа А

"Нива" Бузова" - "Прикарпатье"

05.11.2023. 13:30. "Юбилейный". м. Буча

Подопечные Жабченко три тура не побеждают, поэтому будут пытаться в домашнем матче прервать эту серию. Тем не менее, добиться этого уже в этом туре будет непросто. Беспроигрышная серия "Прикарпатья" в чемпионате длится уже десять игр: четыре победы и шесть ничьих. В шикарной форме находится главный бомбардир группы А Андрей Хома, который не собирается останавливаться на достигнутом. Ожидаем интересного противостояния, в котором сложно кому-то отдать предпочтение.

"Эпицентр" - "Карпаты"

05.11.2023. 12:00. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский

Один из самых ожидаемых матчей тура. Львовяне неделю назад не оставили шансы аутсайдеру группы. На "Украине" команда Маркевичей наконец-то сыграла в свое удовольствие. Тренерский штаб стремится в первую очередь привить подопечным умение играть с максимальной концентрацией, без права на ошибку. Пока ему это удается. "Эпицентр" в прошлом туре одержал волевую победу в Тернополе. Подопечные Нагорняка гнули свою линию и добились желаемого результата. Эта победа максимально обострила интригу в борьбе за третье место. В матче первого круга футболисты "Эпиентра" дали достойный бой львовянам, поэтому ожидаем, что и в субботу лидеру точно легко не будет. О недооценке соперника точно речь не идет.

Группа Б

"Мариуполь" - "Левый Берег"

05.11.2023. 12:15. "Колос". Борисполь

Безусловно, это центральный матч в группе Б. Соперники с одинаковым количеством очков делят третье место. Победная клубная рекордная в Первой лиге серия "Мариуполя" длится 3 игры. Подопечные Красноперова продолжают придерживаться своей философии. Футболисты "Мариуполя" пытаются против любого соперника играть с позиции силы. Киевляне не смогли дожать "Диназ", хотя и пробили сразу 27 раз по воротам. Игроки "Левого Берега" чаще всего шли в обводку (55 раз, из них 28 - удачно). Однако довести свои атаки до логического завершения им не удалось. Матч первого круга завершился вничью и у гостей есть все шансы снова отобрать очки у подопечных Первака.

"Виктория" - "Полтава"

05.11.2023. 13:00. "Юбилейный". г. Сумы

Подопечные Бессмертного в понедельник разгромно уступили "Шахтеру" (0:3) в Кубке Украины. Для второй команды группы ключевой проблемой в преддверии матча станет восстановление. Ожидаем, что тренерский штаб проведет определенную ротацию. Полтавчане в прошлом туре впервые за три тура набрали очки - разгромили "Кремень". Таким образом, подопечные Сысенко продолжили борьбу за Чемпионскую группу. "Полтава" стала самой корректной командой прошлого тура – всего семь нарушений правил. Ожидаем, что гости смогут навязать борьбу и могут набрать сверхважные очки.

"Металлург" - "Ингулец"

05.11.2023. 12:00 "Центральный". м. Умань

Петровцы сейчас находятся в кризисе. Подопечные Лупашко проиграли второй матч подряд. В прошлом туре "Ингулец" потерял первые очки в домашних матчах. Похоже, что лидеру группы не хватает мотивации на концовку сезона. Первые проблемы проявились в матче с Диназом, а игра с Мариуполем подтвердила эти опасения. Ощутимое территориальное преимущество лидера не помогло преодолеть простые и эффективные редуты ФСК "Мариуполь". Запорожцы неделю назад без проблем переиграли "Чернигов" и продолжили свою борьбу за топ-5. Ожидаем интересного противостояния, в котором гости имеют все шансы зацепиться за очки.