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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Сыграют матчи в группе А
Фото: ФК Карпати
Сегодня завершится осенняя часть сезона для команд западной группы Первой лиги. Отметим, что все игры начнутся в 12:00 и не на все вопросы уже есть ответы. "Прикарпатье" и "Буковина" продолжают сражаться за пятое место. Безусловно, в более выгодной позиции коллектив из "Ивано-Франковска", которого в матче с "Прикарпатье" устроит даже ничья.
Также неизвестна судьба последнего места в группе в преддверии зимней паузы. "Металлист" и "Хуст" имеют по одиннадцати очкам и именно эти команды встречаются в очном противостоянии в Хусте. Ожидаем бескомпромиссный футбол.
"Хуст" - "Металлист"
"Карпаты" - "Нива" Т
"Прикарпатье" - "Агробизнес"
"Буковина" - "Подолье"
"Нива" Б - "Эпицентр"
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