Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня завершится осенняя часть сезона для команд западной группы Первой лиги. Отметим, что все игры начнутся в 12:00 и не на все вопросы уже есть ответы. "Прикарпатье" и "Буковина" продолжают сражаться за пятое место. Безусловно, в более выгодной позиции коллектив из "Ивано-Франковска", которого в матче с "Прикарпатье" устроит даже ничья.

Также неизвестна судьба последнего места в группе в преддверии зимней паузы. "Металлист" и "Хуст" имеют по одиннадцати очкам и именно эти команды встречаются в очном противостоянии в Хусте. Ожидаем бескомпромиссный футбол.

"Хуст" - "Металлист"

"Карпаты" - "Нива" Т

"Прикарпатье" - "Агробизнес"

"Буковина" - "Подолье"

"Нива" Б - "Эпицентр"