  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига
Обновлено

Сыграют матчи в группе А

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня завершится осенняя часть сезона для команд западной группы Первой лиги. Отметим, что все игры начнутся в 12:00 и не на все вопросы уже есть ответы. "Прикарпатье" и "Буковина" продолжают сражаться за пятое место. Безусловно, в более выгодной позиции коллектив из "Ивано-Франковска", которого в матче с "Прикарпатье" устроит даже ничья.

Также неизвестна судьба последнего места в группе в преддверии зимней паузы. "Металлист" и "Хуст" имеют по одиннадцати очкам и именно эти команды встречаются в очном противостоянии в Хусте. Ожидаем бескомпромиссный футбол.

"Хуст" - "Металлист"

"Карпаты" - "Нива" Т

"Прикарпатье" - "Агробизнес"

"Буковина" - "Подолье"

"Нива" Б - "Эпицентр"

По теме
yellow-arrow
Все в руках Прикарпатья. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Техдиректор Карпат прокомментировал слухи о миллионных долгах клуба
yellow-arrow
Днепр-1 проявляет интерес к лучшему бомбардиру Второй лиги из Звягеля
Буковина (Черновцы) Подолье (Хмельницкий) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов) Нива (Бузовая) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости