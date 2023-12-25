Новый владелец бузовской Нивы, именитый спонсор Буковины. Как провели клубы Первой лиги декабрь

Рассказываем все самые интересные новости первого зимнего месяца из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить. Напомним, что весной десять клубов сформируют Чемпионский раунд, а еще десять будут бороться за сохранение прописки в Первой лиге. Базовая дата первого тура весенней части сезона – 23 марта.

"Карпаты"

Львовский клуб решил завершить сотрудничество с двумя бразильскими легионерами – полузащитником Эдуардо и нападающим Кристианом Ноту Соузой. Также "зелено-белые" простились с 23-летним защитником Богданом Порохом. С согласия сторон "Карпаты" досрочно прекратили действие арендного договора с харьковским "Металлистом". Лидер Первой лиги планирует подписать доминиканского нападающего Дорни Ромеро. В ближайшее время 25-летний футболист отправится в Украину. Выйдут из отпуска игроки 23 января. Первый тренировочный сбор пройдет во Львове.

Сообщается, что помощником Маркевича будет работать Владимир Езерский, входивший в тренерский штаб "Александрии". 47-летний специалист находится на финальной стадии расторжения контракта с клубом УПЛ.

Клуб представил новую тренировочную базу в селе Бартатов Львовской области. Вместимость базы – 80 человек. Площадь земельного участка – 3,5068 гектар. На базе есть 2 футбольных поля, размер каждого - 105х68 метров.

"Ингулец"

Футболисты петровского клуба уже приступили к работе в тренажерном зале. В тренажерном зале будут заниматься в течение десяти дней, а затем основное внимание будет уделяться беговой работе. На базе игроки соберутся в десятых числах января. После недели втягивающего сбора будут просматриваться возможные новички. Тренерский штаб надеется, что основную часть подготовки команда проведет в Турции. Что касается трансферов, то "Ингулец" покинул настоящая легенда клуба Евгений Запорожец. Полузащитник провел всю профессиональную карьеру в составе команды Кировоградской области. Первым зимним новичком "Ингульца" стал Сергей Панасенко, в сезоне 2016/17 уже выступавший за команду. Сергей провел в составе "Ингульца" 19 матчей, забив два гола.

"Левый Берег"

19-22 декабря подопечные Виталия Первака провели на клубной базе краткий сбор. Новогодние каникулы продлятся месяц. Футболисты будут поддерживать форму в индивидуальном порядке согласно рекомендациям тренерского штаба. Вернутся к работе киевляне 23 января. Руководство клуба опровергло слухи о назначении главным тренером Владимира Шарана. Действующий главный тренер левобережцев Виталий Первак пользуется полным доверием руководства клуба и продолжит готовить команду ко второму этапу сезона. Известно, что команду уже покинули Вакуленко, Голуб и Репета. В первой части сезона эти футболисты получали мало игровой практики.

Клуб подписал 23-летнего бразильского экс-защитника "Движения" Сиднея Силву.

"Мариуполь"

Азовцы договорились о прекращении сотрудничества с защитником Никитой Тепляковым, полузащитниками Александром Чернецким и Никитой Махиней, форвардом Глебом Литюком.

"Мариуполь" первые контрольные матчи проведет в Полтаве в начале февраля 2024 года, где примет участие в традиционном турнире на призы заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского.

С 15 февраля по 6 марта запланирован второй этап подготовки подопечных Олега Красноперова, который пройдет в Виннице и где будут сыграны спарринги с местной "Нивой" и "Звягелем".

"Эпицентр"

Команда планирует выйти из отпуска первого февраля. Всего планируется провести три этапа подготовки по две недели. Будет готовиться "Эпицентр" в Киеве. Ближе к первому этапу подготовки Сергей Нагорняк будет принимать некоторые решения, кого из потенциальных новичков пересматривать, а кому сразу отказать. Пока никаких кадровых изменений в клубе не произошло.

Свой первый контрольный матч в 2024 году команда проведет 10 февраля – в Киеве с местным Локомотивом. Также есть договоренности о спаррингах с "Дружбой" и "Колосом".

"Виктория"

Первый учебно-тренировочный сбор начнется 20 января, а закончится 3 февраля. Занятия будут проходить на полях стадионов Николаевки и Сум. Шестого февраля футболисты на две недели отправляются на тренировочную базу ФК "Рух". После этого команда вернется в Сумы, где продолжит подготовку (24 февраля-7 марта) к официальному матчу в Первой лиге (базовая дата - 23 марта).

Известно, что клуб договорился о расторжении контракта с центрфорвардом Максимом Евпаком. Кроме того, закончился срок арендного соглашения с центральным полузащитником Денисом Долинским (18 матчей, 3 гола и 2 ассиста в текущем сезоне). Напомним, что первую часть сезона сумчане завершили на четвертом месте в группе Б.

"Полтава"

Отпуск у полтавчан продлится до 10 января. В эту дату все игроки соберутся в зале СК "ПЗМС", где будет проходить тренировочный процесс. Планируется проведение спаррингов, но соперники пока неизвестны. Для местных игроков тренерский штаб в течение декабря дважды в неделю проводит занятия в зале. Остальные футболисты получили домашнее задание и занимаются по индивидуальной программе, чтобы не теряли физическую форму во время отпуска.

"Агробизнес"

Клуб распрощался с тремя футболистами. Речь идет о Зоренко, Тяпкине и Грицаке. Остальные игроки ушли в отпуск. После зимней паузы запланирован сбор команды 23 января. Первый этап подготовки пройдет в Волочиске. 15 февраля "Агробизнес" отправится в Закарпатье, где в течение месяца будет готовиться к весенней части сезона.

Сообщается, что контракт с клубом подписал левый защитник Роман Слива, игравший в прошлом сезоне за тернопольскую "Ниву". Роман долго залечивал травму и сыграл всего 44 минуты.

"Нива" Бузовая

Клуб с Бузовой стал самым обсуждаемым в первый месяц межсезонья. Сначала сообщилось, что Октай Эфендиев приостановил деятельность Нивы Бузовой на период войны, потому что хотел направлять больше средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Однако потом стало известно, что президент второлиговой "Кудровки" Роман Солодаренко стал новым владельцем перволигового клуба. Команда вышла из отпуска 18 декабря.

Роман Солодаренко представил игрокам новый тренерский штаб во главе с Романом Локтионовым. После чего команда провела первую тренировку. Пока на сборе работают голкипер Роман Лепка (остался из прошлого состава бузовцев), защитник Иван Скляренко из "Дружбы", нападающий Олег Кос, игравший в "ЮКСА".

"Нива" уже успела сыграть несколько контрольных матчей: 2:2 против ФК "Лесное" и 1:1 со "Штурмом". Один из лидеров второлиговой "Чайки" Николай Вечурко продолжит выступления в обновленной "Ниве".

"Прикарпатье"

Отпуск у игроков "Прикарпатья" продлится до 25 января. Тогда команда соберется в Ивано-Франковске для прохождения медосмотра. Далее запланировано три тренировочных сбора - один втягивающий (10-11 дней) и два полноценных. Один из которых, вполне возможно, пройдет в Закарпатье или Ивано-Франковской области. Есть футболисты, у которых завершаются контракты, но они могут их переподписать. По словам Алексея Городова, "Прикарпатье" нуждается в усилении в каждое звено. Напомним, что весеннюю часть сезона команда будет начинать с последнего места в группе "Чемпионская".

"Металлург"

Команда планирует выйти из отпуска 24 января. По словам главного тренера команды Владимира Никитина, уже поступают предложения об участии в различных турнирах. Информация о трансферах от клуба пока не поступала. Напомним, что запорожцы завершили первую часть сезона на шестом месте в группе Б. Безусловно, такие результаты не устраивают клуб, который хотел играть среди сильнейших.

"Буковина"

Зимнюю подготовку черновицкие футболисты начнут в конце января. Сейчас решается вопрос, где будут проходить сборы. В планах есть поездка за границу. Известно, что "Буковину" уже покинули Иван Паламарчук и Денис Червинский. Паламарчук в первой части сезона сыграл четырнадцать матчей, а Червинский – шесть. Напомним, что "желто-черные" занимают вторую позицию в турнирной таблице, от первого места, на котором разместился "Металлург", команду Андрея Мельничука отделяет четыре очка.

У клуба будет новый титульный спонсор – СК "Прометей", хорошо известный победами своих баскетбольных и волейбольных команд на международной и всеукраинской арене.

"Подолье"

Хмельницкий коллектив выйдет из отпуска в двадцатых числах января, когда и начнется подготовка к весенней части сезона. Известно, что покинули команду хавбеки Быков и Коваленко.

"Нива" Тернополь

Клуб объявил о назначении главным тренером Александра Стахива. Специалист получил тренерскую лицензию категории "А" для того, чтобы иметь возможность работать на этом посту. Стахив раньше был исполняющим обязанности главного тренера. Известно, что футболисты выйдут из отпуска в конце января. По словам главного тренера, "Нива" нуждается в усилении в каждом звене, особенно это касается атаки.

Два этапа подготовки команды пройдут во Львове. Известно, что тернополяне проявляют интерес к нескольким экс-игрокам "Львова", которые минувшей осенью защищали цвета "Миная" (U-19).

"Горняк-Спорт"

Коллектив из Горишних Плавней провел десятидневный сбор в декабре. Футболисты занимались общефизической подготовкой. Возобновится подготовка в промежутке между 15 и 20 января. "Горняки" планируют принять участие в традиционном турнире Пожечевского, который, как известно, в феврале проходит на полях Полтавщины.

Изменений у представителей Горишних Плавней немного. По словам главного тренера Валерия Куценко, покинули команду арендованные у "Кремня" полузащитник Владислав Молько и форвард Александр Кальчук, а с полузащитником Артуром Орнатом соглашение расторгли по соглашению сторон.

"Кремень"

"Кремень" первым из клубов Первой лиги начал подготовку к весенней части сезона. Отпуск у кременчужан закончился 11 декабря. Первый сбор проходил в родном городе и завершился 22 декабря. В его рамках была проведена серия занятий по общей физической подготовке - как в манеже, так и на искусственном поле. Подготовка продлится в середине января. Место зимних сборов - родной Кременчуг, где кроме поля с искусственным покрытием есть тренировочный зал.

Вернулись в команду полузащитники Владислав Молько и Александр Кальчук, выступавшие на основе аренды в "Горняке-Спорт". Покинули Кременчуг полузащитники Андрей Киреев и Дмитрий Касимов.

"Металлист"

Известно, что харьковчане должны приступить к подготовке к весенней части сезона первого февраля. Что касается кадровых новостей, то вернулся из аренды защитник Сухарь, а Маткобожик покинул команду. Другая информация от клуба не поступала.

"Чернигов"

Первого февраля выйдут из отпуска игроки "Чернигова". По словам тренера Михаила Ярмошенко, сначала команда будет готовиться дома. Затем, по всей вероятности, поедет на сбор за пределы региона. Такая возможность рассматривается руководством клуба. Что касается изменений, то пока их нет. Приоритетом в трансферной политике "горожан" остается привлечение местных футболистов.

"Диназ"

Руководство клуба решает два вопроса: первый - ищет дополнительные источники финансирования и второй - ведет переговоры с "Александрией" и "Колосом" о продлении аренды Богдана Кобзаря и Ивана Матюшенко, Андрея Соловьева и Александра Литвинова соответственно. Подготовка к весенней части сезона начнется в конце января. В планах – участие в традиционном Мемориале Макарова. Пока никаких кадровых изменений в клубе не было.

"Хуст"

Клуб разорвал контракты с шестью футболистами. Из команды ушел юный вратарь Максим Мердеев. Вместе с ним коллектив покинули защитники Игорь Тыхненко (16 матчей), Даниэль Баник (11 матчей) и Роберт Филипп (в чемпионате не играл), полузащитник Николай Пилип (18 матчей) и нападающий Василий Василинец (13 матчей, 1 гол).

Также клуб намерен прервать аренду еще трех футболистов – Дмитрия Диянчука, Вадима Мердеева и Евгения Скибы. Таким образом, в распоряжении тренера закарпатцев Владимира Цыткина останется только 2 вратаря и 9 полевых игроков. Подготовку ко второй части сезона команда начнет в двадцатых числах января.