У футбольной Буковины может появиться баскетбольный спонсор

У перволиговской футбольной " Буковины " в ближайшее время может появиться новый титульный спонсор.

По информации Sport.ua, это будет СК "Прометей", хорошо известный победами своих баскетбольных и волейбольных команд на международной и всеукраинской арене.

По информации источника переговоры о сотрудничестве между руководством "Буковины" и "Прометея" – в разгаре.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Буковина" занимают 12 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 21 очко. У черновицкой команды был шанс попасть в группу "Повышение в классе" из-за банкротства "Нивы" Бузовой, но клуб нашел нового владельца.