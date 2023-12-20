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У футбольной Буковины может появиться баскетбольный спонсор

Первая лига
Обновлено

Переговоры о сотрудничестве в полном разгаре

У футбольной Буковины может появиться баскетбольный спонсор

Фото: bukfc.com

Новина українською

У перволиговской футбольной "Буковины" в ближайшее время может появиться новый титульный спонсор.

По информации Sport.ua, это будет СК "Прометей", хорошо известный победами своих баскетбольных и волейбольных команд на международной и всеукраинской арене.

По информации источника переговоры о сотрудничестве между руководством "Буковины" и "Прометея" – в разгаре.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Буковина" занимают 12 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 21 очко. У черновицкой команды был шанс попасть в группу "Повышение в классе" из-за банкротства "Нивы" Бузовой, но клуб нашел нового владельца.

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Буковина (Черновцы) СК Прометей
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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