Прикарпатье продлило контракты с тремя игроками

ФК "Прикарпатье" продолжил сотрудничество с тремя исполнителями. Новые договоры получили полузащитники Василий Генык, Никита Титаевский и нападащий Роман Барчук.

Контракт Барчука рассчитан до 31 июня 2024 года, Генык и Титаевский будут играть за команду с Ивано-Франковска до конца 2024 года.

25-летний Геник в возрожденной команде с самого начала - с лета 2016-го: за восемь сезонов он сыграл 105 матчей, забил 1 гол.

Титаевский, которому через неделю исполнится 24 года, проводит лишь свой второй сезон в Ивано-Франковске - 28 матчей, 2 гола.

33-летний Роман Барчук проводит свой шестой сезон в составе "Прикарпатья". С лета 2018-го он сыграл 117 матчей и забил 34 гола.

Напомним, "Прикарпатье" весной начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге.