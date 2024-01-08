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Прикарпатье продлило контракты с тремя игроками
Два полузащитника и нападающий
Фото: МФК Прикарпаття
ФК "Прикарпатье" продолжил сотрудничество с тремя исполнителями. Новые договоры получили полузащитники Василий Генык, Никита Титаевский и нападащий Роман Барчук.
Контракт Барчука рассчитан до 31 июня 2024 года, Генык и Титаевский будут играть за команду с Ивано-Франковска до конца 2024 года.
25-летний Геник в возрожденной команде с самого начала - с лета 2016-го: за восемь сезонов он сыграл 105 матчей, забил 1 гол.
Титаевский, которому через неделю исполнится 24 года, проводит лишь свой второй сезон в Ивано-Франковске - 28 матчей, 2 гола.
33-летний Роман Барчук проводит свой шестой сезон в составе "Прикарпатья". С лета 2018-го он сыграл 117 матчей и забил 34 гола.
Напомним, "Прикарпатье" весной начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге.
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