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Виктория расторгла контракт с 29-летним защитником
Игрок остался без клуба
Фото: ФК Вікторія
Перволиговая "Виктория" объявила о прекращении сотрудничества с защитником Богданом Бычковым.
Стороны расторгли контракт, который действовал до 30 июня 2024 года.
Бычков присоединился к команде в июле прошлого года. В нынешнем сезоне Первой лиги 29-летний футболист принял участие в 14 матчах, результативными действиями не отличался. Его оценочная стоимость составляет 125 тысяч евро.
Богдан является воспитанником "Александрии", играл за юношескую и молодежную команды, а также за "Александрию-Аметист". Кроме того, он успел поиграть за МФК "Николаев", "Кремень", "Горняк-Спорт" и СК "Полтаву".
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