Виктория расторгла контракт с 29-летним защитником

Перволиговая "Виктория" объявила о прекращении сотрудничества с защитником Богданом Бычковым.

Стороны расторгли контракт, который действовал до 30 июня 2024 года.

Бычков присоединился к команде в июле прошлого года. В нынешнем сезоне Первой лиги 29-летний футболист принял участие в 14 матчах, результативными действиями не отличался. Его оценочная стоимость составляет 125 тысяч евро.

Богдан является воспитанником "Александрии", играл за юношескую и молодежную команды, а также за "Александрию-Аметист". Кроме того, он успел поиграть за МФК "Николаев", "Кремень", "Горняк-Спорт" и СК "Полтаву".