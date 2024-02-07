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Виктория расторгла контракт с 29-летним защитником

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Виктория расторгла контракт с 29-летним защитником

Фото: ФК Вікторія

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Перволиговая "Виктория" объявила о прекращении сотрудничества с защитником Богданом Бычковым.

Стороны расторгли контракт, который действовал до 30 июня 2024 года.

Бычков присоединился к команде в июле прошлого года. В нынешнем сезоне Первой лиги 29-летний футболист принял участие в 14 матчах, результативными действиями не отличался. Его оценочная стоимость составляет 125 тысяч евро.

Богдан является воспитанником "Александрии", играл за юношескую и молодежную команды, а также за "Александрию-Аметист". Кроме того, он успел поиграть за МФК "Николаев", "Кремень", "Горняк-Спорт" и СК "Полтаву".

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Источник:
ФК Вікторія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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