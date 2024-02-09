Клуб Первой лиги остался без тренера вратарей

ФК "Подолье" объявил об уходе тренера вратарей Алексея Крупниченко.

Клуб и 38-летний специалист прекратили действие действующего трудового контракта по взаимному согласию сторон. Отмечается, что Крупниченко продолжит карьеру в новом клубе.

Он работал в хмельницком клубе с лета 2023 года.

"Подолье" весной сыграет в группе Выбывание Первой лиги, где на данный момент занимает 3-е место с 20 очками.