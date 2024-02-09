Первая лига
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Клуб Первой лиги остался без тренера вратарей
Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон
Фото: ФК Поділля
ФК "Подолье" объявил об уходе тренера вратарей Алексея Крупниченко.
Клуб и 38-летний специалист прекратили действие действующего трудового контракта по взаимному согласию сторон. Отмечается, что Крупниченко продолжит карьеру в новом клубе.
Он работал в хмельницком клубе с лета 2023 года.
"Подолье" весной сыграет в группе Выбывание Первой лиги, где на данный момент занимает 3-е место с 20 очками.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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