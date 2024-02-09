  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клуб Первой лиги остался без тренера вратарей
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги остался без тренера вратарей

Первая лига

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон

Клуб Первой лиги остался без тренера вратарей

Фото: ФК Поділля

Новина українською

ФК "Подолье" объявил об уходе тренера вратарей Алексея Крупниченко.

Клуб и 38-летний специалист прекратили действие действующего трудового контракта по взаимному согласию сторон. Отмечается, что Крупниченко продолжит карьеру в новом клубе.

Он работал в хмельницком клубе с лета 2023 года.

"Подолье" весной сыграет в группе Выбывание Первой лиги, где на данный момент занимает 3-е место с 20 очками.

По теме
yellow-arrow
Поворознюк: Для Реброва нет крутых, блатных, серых или белых - любой может попасть в сборную
yellow-arrow
Поворознюк: Запорожца я взял с заправки, где он мыл машины, а сейчас играет в УПЛ
yellow-arrow
Мирон Маркевич: Что-то не везет Карпатам с латиноамериканскими легионерами
Подолье (Хмельницкий)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости