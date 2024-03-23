Первая лига. Карпаты – Полтава 2:1. Драма на последних секундах

Подопечных Мирона Маркевича по праву считали главным претендентом на чемпионство. С таким составом львовяне даже в УПЛ боролись бы за зону еврокубков. Отметим, что дома "Карпаты" не пропускали уже 305 минут. Гостям стоило очень постараться, чтобы прервать эту серию. Это была настоящая проверка на прочность для "Полтавы".

Мирон Маркевич с первых минут выпустил двух новичков – Козика и Хаса, а вот еще один легионер Ариэльсон остался в запасе. Ожидалось, что уже в первой половине встречи львовяне продемонстрируют, кто в доме хозяин. Однако не так произошло, как думалось. Стоит отметить подопечных Сысенко, которые качественно играли в защите, но и не забывали об атаке. На перерыв команды ушли без голов, хотя моменты были. На шестой минуте после удара Костенко мяч от рук голкипера попал в штангу. Как оказалось, это была наиболее реальная возможность отличиться у "львов". От "Карпат" все же ожидали гораздо большего.

После перерыва характер игры не изменился. Полтавчане продолжали максимально внимательно играть в защите, но их контратаки были опасны. По состоянию на 53 минуты львовяне 9 раз пробили по воротам, а полтавчане – семь. Открыли счет хозяева благодаря индивидуального мастерства Полегенько. Демченко отдал, а Павел метров с 30-ти пробил в верхний угол – 1:0. Если в позиционном футболе не все выходит, то следует играть нестандартно.

На 58-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Козик отдал опрометчивую передачу и Векляк вынужден был сбивать выходящего уже один на один Вивдича. Даже у большинстве моментов у гостей было немного, но успех им принес стандарт. После подачи со штрафного головой в угол ворот пробил Николай Бужин – 1:1. Следует отметить шикарную передачу Одарюка.

На 90+4 Мизюк прострелил и мяч попал в руку Шмигельскому. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый реализовал Павел Полегенько – 2:1. "Карпаты" в меньшинстве все-таки побеждают.

Первая лига. Группа "Чемпионская". 1-й тур

"Карпаты" - "Полтава" 2:1

Голы: Полегенько (54, 90+4 пен) - Бужин (79)

Удаление: Векляк:

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Козик, Векляк, Полегенько, Клименко, Сакив, Рябов, Костенко, Хаса, Чачуа, Невес

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Коцюмака, Ходуля, Опанасенко, Бужин, Даниленко, Копытов, Горжуй, Марусич, Одарюк, Вивдич