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Тренер Кременя: У президента есть план – отреставрировать стадион в Кременчуге

Первая лига

Также уже строится гостиница

Тренер Кременя: У президента есть план – отреставрировать стадион в Кременчуге

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Главный тренер "Кременя" Игорь Климовский рассказал об инфраструктурной ситуации в клубе.

– Что вообще можете рассказать об инфраструктуре "Кременя", по вашему мнению, что нужно было изменить?

– Во-первых, президент клуба хочет построить свою гостиницу. Я думаю, что через несколько месяцев мы переедем в свои апартаменты. Сейчас мы арендуем общежитие, в котором мы проживаем. У нас там есть этаж на всю команду. Также у нас есть стадион, на котором мы тренируемся и играем. Тренажерный зал мы арендуем, потому у нас почти все в аренде.

Мы разговаривали с президентом по улучшению инфраструктуры, я его понимаю, это большие финансовые вложения. Особенно сейчас, когда идет война, это все непросто. Он – молодец, и ему большое спасибо за то, что он поддерживает команду. У него есть планы на будущее – отреставрировать стадион, на котором “Кремень” когда-то играл в Высшей лиге. Когда это будет, по состоянию на данный момент неизвестно. Думаю, что после того, как президент достроит гостиницу, он станет заниматься стадионом.

Для начала нужно обновить газон. Он хочет сделать натуральное поле, чтобы мы тренировались не на искусственном. Так что у президента большие планы, но война вносит свои коррективы.

– То есть у вас есть прямой контакт с президентом “Кременя”?

– Да, мы довольно часто встречаемся или по телефону общаемся. Для футбольного клуба очень хорошо, когда президент интересуется делами команды, постоянно общается с нами. Самое главное, что ему это интересно. Он интересуется каждым футболистом, у которого проблемы и тому подобное”, - сказал Климовский.

По итогам первого круга Первой лиги "Кремень" оказался в "Группе выбывания". Пока команда идет на 16 месте из 20 возможных, однако имеет столько же очков, как коллективы с 17 по 19 позицию (14 баллов).

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Кремень (Кременчуг) Игорь Климовский
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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