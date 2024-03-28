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Остап Маркевич: Ариэльсон получит свой шанс в ближайшем матче
"Карпаты" готовятся к поединку с "Викторией"
Фото: ФК Карпати Львів
Ассистент главного тренера "Карпат" Остап Маркевич рассказал о подготовке к матчу с "Викторией", а также поделился эмоциями от выхода сборной Украины на Евро-2024.
"Мы детально анализируем наши игры, а затем на основе этого вносим коррективы. Текущая неделя не стала исключением. Замечу, что команда провела работу над ошибками, которые допустила в поединке с "Полтавой". Впереди новый матч. Готовимся, изучаем игру "Виктории" и делаем выводы. Мы знакомы с Анатолием Бессмертным, вместе учились на тренерских курсах. Думаю, это будет интересное противостояние".
Отсутствие Бабогло? В нашем распоряжении есть четыре центральных защитника. Владислав Бабогло - наш ключевой футболист. Но мы считаем, что все ребята имеют возможность и шанс попасть в основной состав. Владислав играл за сборную Молдовы на позиции опорного полузащитника и уже не впервые. Это лишь подтверждает то, что мы не ошиблись, когда приглашали Владислава в "Карпаты". К Владу есть доверие, а также это свидетельствует, что он является универсальным футболистом.
Кадровые изменения? В следующем матче мы не можем рассчитывать на Игора Невеса. У нашего форварда перебор желтых карточек, поэтому свой шанс получит другой бразилец Ариэльсон. Все в его руках.
За тот короткий промежуток времени, который прошел, новичкам очень трудно адаптироваться. Особенно привыкнуть к тому стилю футбола, который мы предлагаем. Это довольно сложная модель игры. Однако мы надеемся, что новым игрокам удастся как можно быстрее адаптироваться к нашей игре.
Выход сборной Украины на Евро-2024? Это большая радость для всех украинцев. В такое трудное время для нас и наших воинов это отличный подарок. Хотя, конечно, ребята должны были сделать свою работу и добыть путевку на Евро", - сказал Остап Маркевич.
Матч "Карпаты" - "Виктория" состоится 29 марта и начнется в 13:00.
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