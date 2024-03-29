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Левый берег - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Левый берег - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый берег - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Интересное противостояние нас ожидает в Киевской области. Победа может позволить хозяевам сократить отрыв от зоны прямого выхода к УПЛ, но гости тоже стремятся набрать зачетные пункты. У подопечных Чижевского еще есть шансы и амбиции побороться даже за топ-4.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Агробизнес (Волочиск) Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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