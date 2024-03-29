Левый берег - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Киевской области. Победа может позволить хозяевам сократить отрыв от зоны прямого выхода к УПЛ, но гости тоже стремятся набрать зачетные пункты. У подопечных Чижевского еще есть шансы и амбиции побороться даже за топ-4.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.