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Левый берег - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Левый берег - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий берег
Интересное противостояние нас ожидает в Киевской области. Победа может позволить хозяевам сократить отрыв от зоны прямого выхода к УПЛ, но гости тоже стремятся набрать зачетные пункты. У подопечных Чижевского еще есть шансы и амбиции побороться даже за топ-4.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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