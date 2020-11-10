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Футзал. Сборная Украины и во втором спарринге сильнее венгров

Футзал
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Подопечный Александра Косенка снова одолели соседей в товарищеском матче

Футзал. Сборная Украины и во втором спарринге сильнее венгров
Новина українською

Сборная Украины по футзалу завершила свой ноябрьский сбор еще одной победой над командой Венгрии.

После победы в первом матч (2:1), команда Александра Косенко снова победила с минимальным счетом, однако сегодня команды забили аж 7 голов на двоих.

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Украинцы забили 4 гола и пропустили 3, а в составе нашей сборной дублями отметились Белоцерковец и Зварыч.

Венгрия - Украина 3:4

Голы: Дрот (3, 14), Иштван (28) - Белоцерковец (1, 23), Зварыч (22, 33).

Состав сборной Украины: Савенко - Корсун, Шотурма, Белоцерковец, Зварыч - Ципун, Еремин, Малышко, Грицына, Микитюк, Королишин, Пелех, Журба, Педяш, Кузь.

Отметим, что данные спарринги проходили в рамках подготовки "сине-желтых" к групповому раунд квалификации Евро-2022. Подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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