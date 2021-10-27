Ураган примет в Ивано-Франковске матчи Лиги чемпионов по футзалу

28 октября в Ивано-Франковске стартует основной раунд Лиги чемпионов по футзалу. Матчи 6-й группы (Путь B) пройдут в Ивано-Франковском колледже физического воспитания. Хозяином соревнований выступит чемпион Parimatch Экстра-лиги Ураган, соперниками которого будут Юнайтед Галац (Румыния), Личени (Косово) и Араз (Азербайджан). Командам предстоит побороться за единственную путевку в элит-раунд.

Максим Павленко, главный тренер Урагана: «Наша задача – выйти в элит-раунд. Для этого нам необходима поддержка наших болельщиков, ведь Ураган играет именно для них. Верим, что ситуация в городе позволит играть со зрителями на трибунах. Сейчас шансы на выход из группы у всех равны. Конечно, на стороне азербайджанцев и румын больший опыт участия в Лиге чемпионов, у команды из Косово тоже большие амбиции. У нас же есть огромное желание достойно представить клуб, город и страну».

Расписание:

28 октября

15:00. Юнайтед Галац (Румыния) - Личени (Косово)

19:00. Ураган (Украина) - Араз (Азербайджан)

29 октября

15:00. Араз (Азербайджан) - Юнайтед Галац (Румыния)

19:00. Ураган (Украина) - Личени (Косово)

31 октября