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Нидерланды - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евро-2020 по футзалу

Футзал
(1 голосов)

Болеем за наших ребят!

Нидерланды - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евро-2020 по футзалу

Фото: Асоціація футзалу України/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Первым соперником сборной Украины на Евро-2022 по футзалу будут Нидерланды. "Оранье" принимающая сторона этого турнира, однако считается главным аутсайдером ЧЕ. Наша сборная - безусловный фаворит в паре, и должна доказывать свои притязания на шестой подряд выход в плей-офф уже с первой встречи.

Нидерланды - Украина
Чемпионат Европы по футзалу. Группа А. 1-й тур
19 января. Нидерланды. Амстердам. Арена "Ziggo Dome". Начало в 21:30

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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Benzil (Львів)
19.01.2022 в 22:32
Офігівше і глючене мегого
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