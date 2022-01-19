Нидерланды - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евро-2020 по футзалу
Болеем за наших ребят!
Фото: Асоціація футзалу України/Автор невідомий
Первым соперником сборной Украины на Евро-2022 по футзалу будут Нидерланды. "Оранье" принимающая сторона этого турнира, однако считается главным аутсайдером ЧЕ. Наша сборная - безусловный фаворит в паре, и
Нидерланды - Украина
Чемпионат Европы по футзалу. Группа А. 1-й тур
19 января. Нидерланды. Амстердам. Арена "Ziggo Dome". Начало в 21:30
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Комментарии (1)
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Benzil (Львів)
19.01.2022 в 22:32
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