Нидерланды - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евро-2020 по футзалу

Первым соперником сборной Украины на Евро-2022 по футзалу будут Нидерланды. "Оранье" принимающая сторона этого турнира, однако считается главным аутсайдером ЧЕ. Наша сборная - безусловный фаворит в паре, и должна доказывать свои притязания на шестой подряд выход в плей-офф уже с первой встречи.

Нидерланды - Украина

Чемпионат Европы по футзалу. Группа А. 1-й тур

19 января. Нидерланды. Амстердам. Арена "Ziggo Dome". Начало в 21:30

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