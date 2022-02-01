Косенко: Горжусь нашей командой, которая принесла победу Украине. Мы не собираемся на этом останавливаться

Наставник украинской футзальной сборной Александр Косенко подвел итоги матча с Казахстаном в четвертьфинале Евро-2022. Напомним, что наша команда одержала победу 5:3 и впервые за 17 лет попала в четверку лучших на турнире.

- Сейчас даже трудно говорить. Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижение. Я горжусь нашей командой - не только футзалистами, но и всеми, кто выполнил эту работу. Мы прошли в полуфинал, будем готовиться и настраиваться.

Конечно, эмоции положительные. Выход в полуфинал - для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра приступим к подготовке, пересмотрим матч наших соперников. Благо, у нас на восстановление будет на один день больше. Этот день нам необходим, поскольку игрокам выпала очень большая нагрузка. Самая главная задача сейчас - насладиться победой и восстановить силы для удачного выступления в полуфинале.

- Вам удалось остановить Казахстан. В чем секрет?

- Секрета ни одного не было. Ребята выполняли свою работу, выкладывались на 200 процентов, удача повернулась к нам лицом, мы забили голы, казахи где-то не реализовали свои моменты, нас выручил Кирилл Цыпун - все это вместе и принесло нам победу.

- Когда вы поверили, что сборная Украины вышла в полуфинал?

- Когда переживаешь за ребят и за результат, даже не задумываешься о таком. Мы вели - 3:0, потом счет стал 3:2 - некогда было о чем-то думать. Даже преимущества в три гола мы просили ребят, чтобы они не думали, что уже победили. В футзале все может быть, есть много примеров, когда за 10 секунд забивали два гола.

- Насколько трудно подбирать четверки, учитывая, что игроки постоянно вылетают?

- Определенные коррективы приходится вносить. Слава Богу, что первая четверка сохранилась, как и вторая, с небольшими переменами. Делаем одну-две смены. Пробуем разные сочетания, в частности, в товарищеских матчах, поскольку понимаем, что во время поединка может случиться что угодно. Кто-то получает травму, кто-то не войдет в игру… Конечно, неудобства есть, но это не главное, ведь все игроки рвутся в бой. Я хочу сказать, что горжусь нашей командой, которая принесла победу Украине. Своей самоотдачей она ее заслужила. Мы не собираемся на этом останавливаться.

- Кого вы хотели бы видеть своим соперником в полуфинале?

- Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает именно та команда, которую ты будто бы хотел видеть, потом возникает определенный недонастрой и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а просто будем смотреть матч. Всей командой просмотрим эту игру, разберем и будем готовиться к следующему сопернику.

- Вы думаете о финале и титуле?

- Нет-нет, мы еще до турнира, когда ехали в Нидерланды, договаривались, что будем двигаться шаг за шагом. Мы не заглядываем далеко, не делаем громкие заявления, а хотим все делать постепенно. Сейчас думаем только о полуфинале.