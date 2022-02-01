Россия - Грузия. Текстовая трансляция матча, в котором определится соперник Украины
Определяется соперник Украины
УЕФА
В первый день февраля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные России и Грузии. Победитель этой пары сыграет в полуфинале против сборной Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам" и начнется в 18:00.
В дебютной встрече на чемпионате сборная России разгромила Словакию (7:1), следом за чем всухую одолели Хорватию (4:0). В третьем матче россияне не оставили шансов полякам (5:1). Грузины обыграли Азербайджан (3:2), следом за чем не без доли везения одолели Боснию и Герцеговину (2:1). В третьем матче команда потерпела поражение от сборной Испании со счетом 0:8.
Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Россия: Путилов, Антошкин, Робиньо, Чишкала, Давыдов.
Запасные: Замтарадзе, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Соколов, Афанасьев, Паулиньо, Нандо.
Грузия: Купатадзе, Шагинья, Вилиан, Рониньо, Бруно
Запасные: Букия, Гавтадзе, Топурия, Кекелия, Тодуа, Себискверадзе, Куртанидзе, Элисандро.
Россия - Грузия 0:0
Голы:
Второй тайм
|Время
|Событие
Первый тайм
|Время
|Событие
|16
|В концовке тайма россияне добавили в активности, но грузины пока держатся.
|15
|Опасно было возле ворот сборной Грузии, но Купатадзе потащил удар Робиньо.
|13
|Абрамов со средней дистанции пробивал, но мяч пролетел мимо ворот. Пока что не много работы в Купатадзе.
|12
|Нужно похвалить грузин за такую игру в защите. Россияне не могут пока подтвердить свой статус фаворитов.
|10
|За половину тайма команды создали очень мало моментов. Никто из соперников не хочет рисковать.
|9
|Отодвинули грузины игру от своих ворот. Рваный темп матча у нас.
|8
|Непростой отрезок матча для сборной Грузии. Россияне сейчас доминируют, но пока что мало ударов в створ ворот.
|6
|Опасно пробивал Абрамов, но мяч попал в штангу. Россия захватила иннициативу.
|5
|Со средней дистанции пробивал Абрамов, но 42-летний Купатадзе парировал удар.
|4
|Игрового преимущества у россиян сейчас нету. Очень достойно смотрятся грузины.
|3
|Первый момент создали грузины, но удар Рониньо парировал голкипер
|2
|Грузины низко обороняются, не дают свободных зон своему сопернику. Неспешное начало матча у нас.
|1
|Футзалисты сборной Грузии контролируют мяч, но пока без ударов по воротам.
|Матч начался! Первую атаку проведут грузины.
Популярное сейчас
- Зинченко важен для Ман Сити, проблемы Яремчука и Коваленко. Разбираем дела наших за границей
- "Никто из Бамбали не становился футболистом": как Мане дает надежду своему народу
- "Червону руту не шукай вечорами". Как украинские футзалисты отмечали победу над Казахстаном
- Пробили стену! Украина выходит в полуфинал Евро-2022 по футзалу
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
Новости по теме
- 06:35 Украинские Сикан в Германии, спарринги Динамо и Шахтера, прорыв сборной по футзалу. Главные новости за 31 января
- 22:37 Украинские Украина обыгрывает Казахстан и выходит в полуфинал чемпионата Европы по футзалу. Как это было
- 22:36 Украинские Пробили стену! Украина выходит в полуфинал Евро-2022 по футзалу