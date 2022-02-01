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Россия - Грузия. Текстовая трансляция матча, в котором определится соперник Украины

Футзал
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Определяется соперник Украины

Россия - Грузия. Текстовая трансляция матча, в котором определится соперник Украины

УЕФА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В первый день февраля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные России и Грузии. Победитель этой пары сыграет в полуфинале против сборной Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам" и начнется в 18:00.

В дебютной встрече на чемпионате сборная России разгромила Словакию (7:1), следом за чем всухую одолели Хорватию (4:0). В третьем матче россияне не оставили шансов полякам (5:1). Грузины обыграли Азербайджан (3:2), следом за чем не без доли везения одолели Боснию и Герцеговину (2:1). В третьем матче команда потерпела поражение от сборной Испании со счетом 0:8.

Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Россия: Путилов, Антошкин, Робиньо, Чишкала, Давыдов.

Запасные: Замтарадзе, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Соколов, Афанасьев, Паулиньо, Нандо.

Грузия: Купатадзе, Шагинья, Вилиан, Рониньо, Бруно

Запасные: Букия, Гавтадзе, Топурия, Кекелия, Тодуа, Себискверадзе, Куртанидзе, Элисандро.

Россия - Грузия 0:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм

Время Событие
16 В концовке тайма россияне добавили в активности, но грузины пока держатся.
15 Опасно было возле ворот сборной Грузии, но Купатадзе потащил удар Робиньо.
13 Абрамов со средней дистанции пробивал, но мяч пролетел мимо ворот. Пока что не много работы в Купатадзе.
12 Нужно похвалить грузин за такую игру в защите. Россияне не могут пока подтвердить свой статус фаворитов.
10 За половину тайма команды создали очень мало моментов. Никто из соперников не хочет рисковать.
9 Отодвинули грузины игру от своих ворот. Рваный темп матча у нас.
8 Непростой отрезок матча для сборной Грузии. Россияне сейчас доминируют, но пока что мало ударов в створ ворот.
6 Опасно пробивал Абрамов, но мяч попал в штангу. Россия захватила иннициативу.
5 Со средней дистанции пробивал Абрамов, но 42-летний Купатадзе парировал удар.
4 Игрового преимущества у россиян сейчас нету. Очень достойно смотрятся грузины.
3 Первый момент создали грузины, но удар Рониньо парировал голкипер
2 Грузины низко обороняются, не дают свободных зон своему сопернику. Неспешное начало матча у нас.
1 Футзалисты сборной Грузии контролируют мяч, но пока без ударов по воротам.
Матч начался! Первую атаку проведут грузины.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу
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