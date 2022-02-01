Россия - Грузия. Текстовая трансляция матча, в котором определится соперник Украины

В первый день февраля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные России и Грузии. Победитель этой пары сыграет в полуфинале против сборной Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам" и начнется в 18:00.

В дебютной встрече на чемпионате сборная России разгромила Словакию (7:1), следом за чем всухую одолели Хорватию (4:0). В третьем матче россияне не оставили шансов полякам (5:1). Грузины обыграли Азербайджан (3:2), следом за чем не без доли везения одолели Боснию и Герцеговину (2:1). В третьем матче команда потерпела поражение от сборной Испании со счетом 0:8.

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Россия: Путилов, Антошкин, Робиньо, Чишкала, Давыдов.

Запасные: Замтарадзе, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Соколов, Афанасьев, Паулиньо, Нандо.

Грузия: Купатадзе, Шагинья, Вилиан, Рониньо, Бруно

Запасные: Букия, Гавтадзе, Топурия, Кекелия, Тодуа, Себискверадзе, Куртанидзе, Элисандро.

Россия - Грузия 0:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм