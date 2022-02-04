Глава АМФР: Наши отношения со сборной Украины останутся нормальными и спортивными
Спорт снова вне политики?
UEFA Futsal
Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев высказался о поведении болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы между сборными России и Украины (3:2).
Напомним, что во время игры зрители скандировали кричалку "Путин – ху*ло" в адрес президента России.
"Нам было неприятно слышать выкрики и скандирования со стороны фанатов сборной Украины. УЕФА делал предупреждения и просил не выкрикивать политических лозунгов в адрес соперника.
Тем не менее толпа фанатов все равно продолжала это делать. И наши футболисты, и тренеры это слышали. Я благодарен им за то, что после нашей установки они не велись ни на одну провокацию или выкрик. Они выдержали, и это позволило нам выиграть.
Между официальными лицами у нас прекрасные отношения. Тренер Александр Косенко хорошо подготовил украинцев. Мы всегда друг другу желаем удачи. Несмотря на принятое ими решение не жать руки, наши отношения останутся нормальными и спортивными. Мы понимаем, в каких непростых ситуациях находятся футболисты и тренеры. Понимаем, что это не их желание", – сказал Алиев.
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