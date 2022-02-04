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Глава АМФР: Наши отношения со сборной Украины останутся нормальными и спортивными

Футзал
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Спорт снова вне политики?

Глава АМФР: Наши отношения со сборной Украины останутся нормальными и спортивными

UEFA Futsal

Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев высказался о поведении болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы между сборными России и Украины (3:2).

Напомним, что во время игры зрители скандировали кричалку "Путин – ху*ло" в адрес президента России.

"Нам было неприятно слышать выкрики и скандирования со стороны фанатов сборной Украины. УЕФА делал предупреждения и просил не выкрикивать политических лозунгов в адрес соперника.

Тем не менее толпа фанатов все равно продолжала это делать. И наши футболисты, и тренеры это слышали. Я благодарен им за то, что после нашей установки они не велись ни на одну провокацию или выкрик. Они выдержали, и это позволило нам выиграть.

Между официальными лицами у нас прекрасные отношения. Тренер Александр Косенко хорошо подготовил украинцев. Мы всегда друг другу желаем удачи. Несмотря на принятое ими решение не жать руки, наши отношения останутся нормальными и спортивными. Мы понимаем, в каких непростых ситуациях находятся футболисты и тренеры. Понимаем, что это не их желание", – сказал Алиев.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
Матч ТВ

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