Мирон Маркевич: В матче Украина – Россия был бы справедлив ничейный итог
Но случилось, как случилось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал
“Обидное поражение. К сожалению, хватало, как говорят необязательных ошибок, которыми соперники воспользовались. Однако нужно отдать должное нашей сборной за проявленный характер, подопечные Александра Косенко еще раз доказали, что сильны командой.
Украинцы сумели переломить ход неудачно складывавшегося поединка и, на мой взгляд, справедливым был бы ничейный итог. Но в концовке наш Петр Шотурма не реализовал пенальти. Фарт был на стороне россиян. Однако еще есть шанс после многолетнего перерыва взойти на европейский пьедестал почета”, - сказал Маркевич.
Завершающий поединок турнира “сине-желтые” проведут в воскресенье, 6 февраля, противостоянием против испанцев. Это будет поединок за бронзу Чемпионата Европы-2022
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