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Мирон Маркевич: В матче Украина – Россия был бы справедлив ничейный итог

Футзал
(3 голосов)

Но случилось, как случилось

Мирон Маркевич: В матче Украина – Россия был бы справедлив ничейный итог

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал поражение сборной Украины от России на Евро-2022 по футзалу:

“Обидное поражение. К сожалению, хватало, как говорят необязательных ошибок, которыми соперники воспользовались. Однако нужно отдать должное нашей сборной за проявленный характер, подопечные Александра Косенко еще раз доказали, что сильны командой.

Украинцы сумели переломить ход неудачно складывавшегося поединка и, на мой взгляд, справедливым был бы ничейный итог. Но в концовке наш Петр Шотурма не реализовал пенальти. Фарт был на стороне россиян. Однако еще есть шанс после многолетнего перерыва взойти на европейский пьедестал почета”, - сказал Маркевич.

Завершающий поединок турнира “сине-желтые” проведут в воскресенье, 6 февраля, противостоянием против испанцев. Это будет поединок за бронзу Чемпионата Европы-2022

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В статье: Мирон Маркевич сборная Украины по футзалу сборная России по футзалу
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
05.02.2022 в 11:58
Все испортил первый курьезный гол россиян, нам пришлось идти отыгрываться, а мы первым номером плохо играем, но даже так, могли сравнять счет, не хватило удачи и мастерства.
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0
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Morphyk7 (Черновцы)
05.02.2022 в 11:52
На пьедестал шансов уже нет. А могли взять серебро, если б не шаурма
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-1


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