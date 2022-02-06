РФС подал иск в УЕФА за оскорбления от украинских болельщиков во время полуфинала Евро

Российский футбольный союз обратился к УЕФА по поводу неправомерного по их мнению поведения украинских болельщиков во время матча Украина – Россия в полуфинале футзального Евро-2022.

Футбольные власти страны-агрессора обратили внимание на то, что фанаты оскорбляли их президента и призывали к агрессии против российского народа.

“Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу. Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан”, - говорится в заявлении РФС.

Отметим, что в украинской телетрансляции этого поединка была слышна поддержка украинских фанатов, а вот в российской режиссеры перебили звук с трибун интершумом.

Напомним, что в той встрече победила Россия, которая сегодня встретится в финале с Португалией. В то же время, сборная Украины будет противостоять Испании в матче за третье место.