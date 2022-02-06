РФС подал иск в УЕФА за оскорбления от украинских болельщиков во время полуфинала Евро
На обиженную воду льют
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский футбольный союз обратился к УЕФА по поводу неправомерного по их мнению поведения украинских болельщиков во время матча Украина – Россия в полуфинале футзального Евро-2022.
Футбольные власти страны-агрессора обратили внимание на то, что фанаты оскорбляли их президента и призывали к агрессии против российского народа.
“Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.
Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан”, - говорится в заявлении РФС.
Отметим, что в украинской телетрансляции этого поединка была слышна поддержка украинских фанатов, а вот в российской режиссеры перебили звук с трибун интершумом.
Напомним, что в той встрече победила Россия, которая сегодня встретится в финале с Португалией. В то же время, сборная Украины будет противостоять Испании в матче за третье место.
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