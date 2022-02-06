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РФС подал иск в УЕФА за оскорбления от украинских болельщиков во время полуфинала Евро

Футзал
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(1 голосов)

На обиженную воду льют

РФС подал иск в УЕФА за оскорбления от украинских болельщиков во время полуфинала Евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российский футбольный союз обратился к УЕФА по поводу неправомерного по их мнению поведения украинских болельщиков во время матча Украина – Россия в полуфинале футзального Евро-2022.

Футбольные власти страны-агрессора обратили внимание на то, что фанаты оскорбляли их президента и призывали к агрессии против российского народа.

“Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан”, - говорится в заявлении РФС.

Отметим, что в украинской телетрансляции этого поединка была слышна поддержка украинских фанатов, а вот в российской режиссеры перебили звук с трибун интершумом.

Напомним, что в той встрече победила Россия, которая сегодня встретится в финале с Португалией. В то же время, сборная Украины будет противостоять Испании в матче за третье место.

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная России по футзалу
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Комментарии (11)
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Kela (Одесса)
06.02.2022 в 10:46
в 2009 году был на игре Зенит-Спартак, то что там творили фаны обоих клубов, до матча, а так же во время и после, это жесть. Сейчас там все это продолжается, пусть Российский футбольный союз направит ноту протеста и по поводу этого.
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0
0
ДобрийВечір (Трип’ять)
06.02.2022 в 10:46
Тобто, вісім років їх влаштовувало а тепер - ні.. непослідовно та безпідставно.
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0
0
dvaodyn
06.02.2022 в 10:44
території анексовувати можна, а от кричалки кричати ні-ні!
Ответить
0
0
Саня Лиман (Днепр)
06.02.2022 в 10:43
Пі...х....у...й!!!!!
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0
0
royalstas (Вінниця)
06.02.2022 в 10:35
Я скоро сам буду подавати в суд за те що цей убогий сайт перекидує з україномовної версії на російськомовну..... як же дістало....
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.02.2022 в 09:46
А на хокейну збірну козломордих, яка вийшла у формі ГУЛАГу, накладуть санкції?
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+7
-1
avatar
Your Friend (Львів)
06.02.2022 в 09:33
Нехай в суді доведуть, що путін не ХУ.йЛО.
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+10
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.02.2022 в 09:21
В лишньохромосомних та їх посіпак пєрдаки сильно палають на правду
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+7
-1
Dr. House (Поділля)
06.02.2022 в 09:17
Предлагаю пацакаским болельщикам спеть в финале опровергающую песню: Путин - не х..уйло!!!
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+10
-1
KadimXa (Харьков)
06.02.2022 в 09:16
Что в словах путин ху@ло оскорбительного? Да и вообще на правду не обижаются.
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+13
-1
football_soccer (Украина)
06.02.2022 в 09:50
у них выстроен культ личности. Пропаганда выстроена так, что простым людям внушили, что если кто-то оскорбляет путина, значит этот человек оскорбляет всю страну. И они в это верят
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+4
-1


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