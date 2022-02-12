Украинский голкипер вошел в символическую сборную Евро-22

УЕФА определила символическую сборную Чемпионата Европы-2022 в Амстердаме. В пятерку вошел и украинский игрок – голкипер Кирилл Цыпун. Вратарь впервые вошел в такую сборную.

На турнире Цыпун провел шесть матчей, в которых пропустил 15 голов. В его активе нет ни одного сухого поединка.

Среди полевых игроков выделили по каждому представителю из полуфиналистов Зики (Португалия), Серхио Лосано (Испания) и Сергей Абрамов (Россия). Также в список лучших вошел соперник сборной Украины в 1/4 финала Дуглас Жуниор из Казахстана.

Игроком турнира был признан Зики – он и стал чемпионом. Отметим, что в финальном поединке за трофей сборная Португалии выиграла сборную России (3:2). В то же время в битве за бронзу Украина уступила Испанию (1:4).