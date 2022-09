ВИДЕО, как Украина забила уже на первой минуте на Евро U-19 по футзалу

Сборная Украины по футзалу в возрасте до 19 лет эффектно начала свое выступление на чемпионате Европы-2022.

В первом поединке сине-желтые встречались с Хорватией. Открыла счет в матче именно украинская команда - Дычук отличился уже на 32-й секунде. Дальше в первом тайме забивали только хорваты. Во второй половине игры украинские футзалисты все же сумели ответить и в течение 10 минут отправили пять безответных мячей и добыли в итоге победу со счетом 6:4.

Уже сегодня сборная Украины проведет свой поединок турнира с Румынией. Начало - в 17:00.

⏱️ Just 32 seconds into #U19Futsal EURO, ???????? go and do this???? pic.twitter.com/sn3N3JPBBI