ВИДЕО, как Украина забила уже на первой минуте на Евро U-19 по футзалу
Невероятно
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Сборная Украины по футзалу в возрасте до 19 лет эффектно начала свое выступление на чемпионате Европы-2022.
В первом поединке сине-желтые встречались с Хорватией. Открыла счет в матче именно украинская команда - Дычук отличился уже на 32-й секунде. Дальше в первом тайме забивали только хорваты. Во второй половине игры украинские футзалисты все же сумели ответить и в течение 10 минут отправили пять безответных мячей и добыли в итоге победу со счетом 6:4.
Уже сегодня сборная Украины проведет свой поединок турнира с Румынией. Начало - в 17:00.
⏱️ Just 32 seconds into #U19Futsal EURO, ???????? go and do this???? pic.twitter.com/sn3N3JPBBI— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) September 4, 2022
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