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"Были как ошибки, так и удачные действия". Косенко - о победе над Нидерландами

Футзал
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Сборная Украины по футзалу обыграла своего соперника со счетом 4:2

"Были как ошибки, так и удачные действия". Косенко - о победе над Нидерландами

Фото: прес-служба АФУ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу над командой Нидерландов (4:2) в рамках отбора ЧМ-2024.

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"По моему мнению, игра удалась с точки зрения зрелищности, борьбы, напряжения, интриги до последней секунды. Были как ошибки, так и удачные действия. Я считаю, что для зрителя поединок был достаточно интересным.

Нидерланды – хорошая, организованная команда. У них испанский тренер, видно, что он меняет рисунок игры, перестраивает. Если сравнивать с Евро-2022, то у нидерландцев много новых исполнителей. Я думаю, в марте нам будет еще труднее с ними играть, потому что пройдет некоторое время.

Хорошо, что мы быстро забили три мяча – это был для нас задел, который соперники не смогли отыграть, хотя у них и были моменты. Здорово, что мы победили, набрали шесть очков. Будем готовиться к следующим играм. Нам еще есть над чем работать, поскольку не существует предела совершенства", - сказал Александр Косенко.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
УАФ

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