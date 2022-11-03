Ураган узнал соперников по Элит-раунду Лиги чемпионов
Матчи группы пройдут в Италии
uefa
Сегодня, 3 ноября, в штаб-квартире УЕФА состоялась церемония жеребьевки Элитного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23 годов. На этой стадии соревнований своих соперников узнал и франковский "Ураган".
Волей жребия "драконы" сыграют в группе А вместе с чемпионами Португалии "Спортингом", чемпионом Сербии "Лозница-Град 2018" и чемпионом Италии "Эболи".
Матчи отчетной стадии должны пройти в период с 22 по 27 ноября на арене Паласеле Эболи в итальянском городе Эболи.
Отметим, что в финальный турнир выйдут четверо победителей групп.
Результаты жеребьевки Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА:
Группа А: "Спортинг" (Португалия), "УРАГАН" (УКРАИНА), "Лозница-Град 2018" (Сербия), "Эболи" (Италия, хозяин)
Группа B: "Пальма Футзал" (Испания, хозяин), "Ново Вриеме" (Хорватия), "Добавец" (Словения), "Пяст" (Польша)
Группа С: "Бенфика" (Португалия), "Луксол Сент-Эндрюс" (Мальта), "Хрудим" (Чехия), "Кайрат" (Казахстан, хозяин),
Группа D: "Барса" (Испания, действующий чемпион), "Спортинг-Андерлехт" (Бельгия), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Футзал Пула" (Хорватия, хозяин)
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