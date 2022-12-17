Увереные победы Урагана и Энергии, перенос матча в Хмельницком из-за воздушной тревоги

Были сыграны матчи третьего тура ІІ этапа Vbet Экстра-Лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Обращаем внимание, что игра "Сокол" – "ХИТ" перенесена на неопределенный пока срок.

Стартовал тур игрой во Львове, где "Энергия" принимала "Черкассыоблэнерго". Игра завершилась ожидаемой победой хозяев – 4:1. За хозяев забивали Андрей Теряев, Михаил Зварыч (дважды) и Андрей Целик. На последних секундах "Черкассыоблэнерго" удалось размочить счет - за шестой фол арбитр назначил дабл-пенальти, которое реализовал Виталий Поплевичев. Отметим, что на 37-й минуте в игру вступил Степан Струк — играющий тренер львовских энергетиков, который в этом матче был с капитанской повязкой. Этот поединок стал для него 351-м в футболке "Энергии".

Ураган" разгромил новичка Vbet Экстра-лиги МСК "Харьков" – 8:3. Харьковчане в дебютном для себя сезоне показывают хорошие результаты. Пока команда идет на втором месте в группе "Центр", однако сегодняшнюю игру они провалили. За "Ураган" забивали: Абакшин, Терентьев (дважды), Микитюк, Масевич, Фаренюк (дважды), Шотурма. В составе харьковчан отличились Васильев и дважды Юрий Сагайдачный.

"Спасатель" в напряженном матче на выезде обыграл "Кардинал-Ровностандарт" – 2:1. Отметим, что поединок "Сокол" - "ХИТ", который должен состояться сегодня в Хмельницком, перенесен на неопределенный пока срок. Старт игры не состоялся из-за воздушной тревоги, а зал в Хмельницком был арендован клубом "Сокол" до 14:30. Поэтому после того, как произошел отбой тревоги, времени на проведение поединка уже не оставалось.

В еще одной игре тура свою вторую победу в сезоне одержал "iT. Львов", который одолел киевский "Clust" - 3:2. Достаточно неожиданный результат, если учитывать места команд в таблице.

Результаты третьего тура

"Энергия" - "Черкассыоблэнерго" 4:1

"Ураган" (Ивано-Франковск) – МСК "Харьков" 8:3

"Кардинал-Ровностандарт" - "Спасатель" 2:1

"Сокол" (Хмельницкий) - "ХИТ" (Киев) - перенесено

"in.IT" (Львов) - Clust (Киев) 3:2

Турнирная таблица группа "Запад"

Номер Команда И В Н П З П Р О 1 "Энергия" (Львов) 9 7 1 1 27 12 15 22 2 "Ураган" (Ивано-Франковск) 9 6 2 1 33 15 18 20 3 "Кардинал-Ровностандарт" 8 3 2 3 20 16 4 11 4 "Сокол" (Хмельницкий) 6 2 0 4 8 14 -6 6 5 "in.IT" (Львов) 12 2 0 10 17 41 -24 6

Турнирная таблица группа "Центр"

Номер Команда И В Н П З П Р О 1 "ХИТ" (Киев) 9 8 1 0 36 8 28 25 2 МСК "Харьков" 12 6 3 3 43 37 6 21 3 " Clust" (Киев) 9 3 2 4 22 22 0 11 4 "Черкассыоблэнерго" 9 2 1 6 17 33 -16 7 5 "Спасатель" (Ромны) 11 2 0 9 18 43 -25 6

Календарь на следующий тур

24.12.2022

МСК "Харьков" - "Сокол" (Хмельницкий)

"Спасатель" (Ромны) - "Ураган" (Ивано-Франковск)

"ХИТ" (Киев) - "in.IT" (Львов)

"Черкассыоблэнерго" - "Кардинал-Ровностандарт"

"Clust" (Киев) - "Энергия" (Львов)