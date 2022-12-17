Увереные победы Урагана и Энергии, перенос матча в Хмельницком из-за воздушной тревоги
Состоялся третий тур II этапа Vbet Экстра-Лиги
Фото: Ураган
Были сыграны матчи третьего тура ІІ этапа Vbet Экстра-Лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Обращаем внимание, что игра "Сокол" – "ХИТ" перенесена на неопределенный пока срок.
Стартовал тур игрой во Львове, где "Энергия" принимала "Черкассыоблэнерго". Игра завершилась ожидаемой победой хозяев – 4:1. За хозяев забивали Андрей Теряев, Михаил Зварыч (дважды) и Андрей Целик. На последних секундах "Черкассыоблэнерго" удалось размочить счет - за шестой фол арбитр назначил дабл-пенальти, которое реализовал Виталий Поплевичев. Отметим, что на 37-й минуте в игру вступил Степан Струк — играющий тренер львовских энергетиков, который в этом матче был с капитанской повязкой. Этот поединок стал для него 351-м в футболке "Энергии".
Ураган" разгромил новичка Vbet Экстра-лиги МСК "Харьков" – 8:3. Харьковчане в дебютном для себя сезоне показывают хорошие результаты. Пока команда идет на втором месте в группе "Центр", однако сегодняшнюю игру они провалили. За "Ураган" забивали: Абакшин, Терентьев (дважды), Микитюк, Масевич, Фаренюк (дважды), Шотурма. В составе харьковчан отличились Васильев и дважды Юрий Сагайдачный.
"Спасатель" в напряженном матче на выезде обыграл "Кардинал-Ровностандарт" – 2:1. Отметим, что поединок "Сокол" - "ХИТ", который должен состояться сегодня в Хмельницком, перенесен на неопределенный пока срок. Старт игры не состоялся из-за воздушной тревоги, а зал в Хмельницком был арендован клубом "Сокол" до 14:30. Поэтому после того, как произошел отбой тревоги, времени на проведение поединка уже не оставалось.
В еще одной игре тура свою вторую победу в сезоне одержал "iT. Львов", который одолел киевский "Clust" - 3:2. Достаточно неожиданный результат, если учитывать места команд в таблице.
Результаты третьего тура
"Энергия" - "Черкассыоблэнерго" 4:1
"Ураган" (Ивано-Франковск) – МСК "Харьков" 8:3
"Кардинал-Ровностандарт" - "Спасатель" 2:1
"Сокол" (Хмельницкий) - "ХИТ" (Киев) - перенесено
"in.IT" (Львов) - Clust (Киев) 3:2
Турнирная таблица группа "Запад"
|Номер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Энергия" (Львов)
|9
|7
|1
|1
|27
|12
|15
|22
|2
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|9
|6
|2
|1
|33
|15
|18
|20
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|8
|3
|2
|3
|20
|16
|4
|11
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|6
|2
|0
|4
|8
|14
|-6
|6
|5
|"in.IT" (Львов)
|12
|2
|0
|10
|17
|41
|-24
|6
Турнирная таблица группа "Центр"
|Номер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ" (Киев)
|9
|8
|1
|0
|36
|8
|28
|25
|2
|МСК "Харьков"
|12
|6
|3
|3
|43
|37
|6
|21
|3
|" Clust" (Киев)
|9
|3
|2
|4
|22
|22
|0
|11
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|9
|2
|1
|6
|17
|33
|-16
|7
|5
|"Спасатель" (Ромны)
|11
|2
|0
|9
|18
|43
|-25
|6
Календарь на следующий тур
24.12.2022
МСК "Харьков" - "Сокол" (Хмельницкий)
"Спасатель" (Ромны) - "Ураган" (Ивано-Франковск)
"ХИТ" (Киев) - "in.IT" (Львов)
"Черкассыоблэнерго" - "Кардинал-Ровностандарт"
"Clust" (Киев) - "Энергия" (Львов)
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