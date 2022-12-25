ХИТ идет на паузу единоличным лидером группы, Ураган не заметил своего соперника

Были сыграны матчи четвертого тура ІІ этапа Vbet Экстра-Лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Отмечаем, что это завершающий тур в 2022 году.

Стартовал тур игрой в Черкассах, где "Черкассыоблэнерго" принимали "Кардинал-Ровностандарт". Фаворитами этого матча считались хозяева, но они не смогли добиться максимального результата. Игра завершилась нулевой ничьей. "Кардинал-Ровностандарт" не могут выиграть уже четвертый матч подряд.

В еще одном противостоянии пятницы произошла сенсация, которую мало кто ожидал. "Clust" обыграл лидера группы "Запад" "Энергию" - 2:1. Гости открыли счет уже на шестой минуте, когда после розыгрыша аута отличился Олег Легендзевич. Однако киевляне смогли не только отыграться, но и победить. Забивали Ростислав Семенченко и Максим Бессалов. Таким образом, для львовян это второе поражение в сезоне.

В стартовом матче субботы встречались "ХИТ" и "in.IT". Игра завершилась победой хозяев – 4:2. Героем этого противостояния стал Евгений Жук, оформивший хет-трик и возглавивший гонку бомбардиров Экстра-лиги. Еще один мяч на счету Александра Педяша. Киевляне завершают 2022 год единоличным лидером группы "Центр".

"Ураган" просто уничтожил новичка чемпионата "Спасатель" – 8:0. За "драконов" забивали: Абакшин (дважды), Шотурма, Корсун, Михаил Грицына (дважды), Фаренюк, Микитюк. Эта победа позволила "Урагану" возглавить группу.

В заключительном матче года МСК "Харьков" принимал "Сокол". Игра подарила много эмоций всем поклонникам футзала. На перерыв команды ушли при ничейном результате – 2:2. После перерыва хозяева дожали своего соперника и победили – 4:2.

Результаты четвертого тура

"Черкассыоблэнерго" - "Кардинал-Ровностандарт" 0:0

"Clust" (Киев) - "Энергия" (Львов) 2:1

"ХИТ" (Киев) - "in. IT" (Львов) 4:2

"Ураган" (Ивано-Франковск) - "Спасатель" (Ромны) 8:0

МСК "Харьков" - "Сокол" (Хмельницкий) 4:2

Турнирная таблица группа "Запад"

Номер Команда И П Н П З П Р О 1 "Ураган" (Івано-Франковск) 10 7 2 1 41 15 26 23 2 "Энергия" (Львов) 10 7 1 2 28 14 14 22 3 "Кардинал-Ровностандарт" 9 3 3 3 20 16 4 12 4 "Сокол" (Хмельницкий) 7 2 0 5 10 18 -8 6 5 "in.IT" (Львов) 13 2 0 11 19 45 -26 6

Турнирная таблица группа "Центр"