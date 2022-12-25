ХИТ идет на паузу единоличным лидером группы, Ураган не заметил своего соперника
Заключительный тур в 2022 году
Фото: "ХІТ"
Были сыграны матчи четвертого тура ІІ этапа Vbet Экстра-Лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Отмечаем, что это завершающий тур в 2022 году.
Стартовал тур игрой в Черкассах, где "Черкассыоблэнерго" принимали "Кардинал-Ровностандарт". Фаворитами этого матча считались хозяева, но они не смогли добиться максимального результата. Игра завершилась нулевой ничьей. "Кардинал-Ровностандарт" не могут выиграть уже четвертый матч подряд.
В еще одном противостоянии пятницы произошла сенсация, которую мало кто ожидал. "Clust" обыграл лидера группы "Запад" "Энергию" - 2:1. Гости открыли счет уже на шестой минуте, когда после розыгрыша аута отличился Олег Легендзевич. Однако киевляне смогли не только отыграться, но и победить. Забивали Ростислав Семенченко и Максим Бессалов. Таким образом, для львовян это второе поражение в сезоне.
В стартовом матче субботы встречались "ХИТ" и "in.IT". Игра завершилась победой хозяев – 4:2. Героем этого противостояния стал Евгений Жук, оформивший хет-трик и возглавивший гонку бомбардиров Экстра-лиги. Еще один мяч на счету Александра Педяша. Киевляне завершают 2022 год единоличным лидером группы "Центр".
"Ураган" просто уничтожил новичка чемпионата "Спасатель" – 8:0. За "драконов" забивали: Абакшин (дважды), Шотурма, Корсун, Михаил Грицына (дважды), Фаренюк, Микитюк. Эта победа позволила "Урагану" возглавить группу.
В заключительном матче года МСК "Харьков" принимал "Сокол". Игра подарила много эмоций всем поклонникам футзала. На перерыв команды ушли при ничейном результате – 2:2. После перерыва хозяева дожали своего соперника и победили – 4:2.
Результаты четвертого тура
"Черкассыоблэнерго" - "Кардинал-Ровностандарт" 0:0
"Clust" (Киев) - "Энергия" (Львов) 2:1
"ХИТ" (Киев) - "in. IT" (Львов) 4:2
"Ураган" (Ивано-Франковск) - "Спасатель" (Ромны) 8:0
МСК "Харьков" - "Сокол" (Хмельницкий) 4:2
Турнирная таблица группа "Запад"
|Номер
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Івано-Франковск)
|10
|7
|2
|1
|41
|15
|26
|23
|2
|"Энергия" (Львов)
|10
|7
|1
|2
|28
|14
|14
|22
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|9
|3
|3
|3
|20
|16
|4
|12
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|7
|2
|0
|5
|10
|18
|-8
|6
|5
|"in.IT" (Львов)
|13
|2
|0
|11
|19
|45
|-26
|6
Турнирная таблица группа "Центр"
|Номер
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|10
|9
|1
|0
|40
|10
|30
|28
|2
|МСК "Харьков"
|13
|7
|3
|3
|47
|39
|9
|24
|3
|" Clust" (Київ)
|10
|4
|2
|4
|24
|23
|1
|14
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|10
|2
|2
|6
|17
|33
|-16
|8
|5
|"Спасатель" (Ромны)
|12
|2
|0
|10
|18
|51
|-33
|6
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