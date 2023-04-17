ХИТ разгромил Сокол в первом четвертьфинальном матче
Состоялись еще два матча плей-офф
Фото: СКСокіл
На выходных были сыграны еще два матча 1/4 финала плей-офф VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр.
В Хмельницком "ХИТ" не оставил никаких шансов "Соколу" – 7:2. Казалось, в этом матче может быть интрига, но гости сыграли очень солидно. Отмечаем хет-трик Евгения Жука. У хозяев дублем отличился Владислав Первеев.
В Ровно "Кардинал-Ровностандарт" принимал "Clust". Хозяева одержали довольно неожиданную победу – 3:2. На 39-й минуте победу коллектива из Ровно принес Александр Басич. Команды еще ожидают вторые матчи четвертьфинальной серии.
Результаты первых четвертьфинальных матчей
"Сокол" - "ХИТ" 2:7
"Кардинал-Ровностандарт" - "Clust" 3:2
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