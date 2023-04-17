ХИТ разгромил Сокол в первом четвертьфинальном матче

На выходных были сыграны еще два матча 1/4 финала плей-офф VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр.

В Хмельницком "ХИТ" не оставил никаких шансов "Соколу" – 7:2. Казалось, в этом матче может быть интрига, но гости сыграли очень солидно. Отмечаем хет-трик Евгения Жука. У хозяев дублем отличился Владислав Первеев.

В Ровно "Кардинал-Ровностандарт" принимал "Clust". Хозяева одержали довольно неожиданную победу – 3:2. На 39-й минуте победу коллектива из Ровно принес Александр Басич. Команды еще ожидают вторые матчи четвертьфинальной серии.

Результаты первых четвертьфинальных матчей

"Сокол" - "ХИТ" 2:7

"Кардинал-Ровностандарт" - "Clust" 3:2