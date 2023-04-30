Кардинал-Ровностандарт - ХИТ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Украины по футзалу
Прямая онлайн-трансляция решающего матча Кубка Украины по футзалу
Фото: Кардинал-Рівнестандарт
Для киевского клуба "ХИТ" текущий финал станет уже шестым в истории, но еще ни разу столичный коллектив не поднимал над головой этот трофей. "Кардинал" имеет в своем активе один выход в решающий матч Кубка, который он также проиграл. В текущем сезоне соперники встречались дважды: в обоих случаях "ХИТ" забивал по пять голов. Встреча первого круга завершилась вничью 5:5, а уже во втором киевляне победили 5:0.
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Финал состоится во Львове на "Боско-Арене" без зрителей на трибунах.
Футзал. Кубок Украины
30 апреля. Начало в 14:00
"Кардинал-Ровностандарт" (Ровно) - "ХИТ" (Киев)
Трансляция - Ассоциация футзала Украины
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