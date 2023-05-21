Ураган и ХИТ определят чемпиона в третьем матче
Началась финальная серия
Фото: Ураган
В эти выходные началась финальная серия нынешнего чемпионата. Также был сыгран первый матч за бронзу. Вашему вниманию результаты противостояний.
В субботу в первом финальном матче "Ураган" в Ивано-Франковске принимал "ХИТ". Матч завершился победой киевлян – 2:1. Основное время завершилось вничью, а в овертайме досадным автоголом отличился Игорь Корсун.
Сегодня команды встретились во втором матче серии. Коллектив из Ивано-Франковска устраивала только победа, и они справились со своей задачей. Основное и дополнительное время завершились вничью – 2:2. В серии пенальти победу праздновали хозяева – 5:4. Таким образом судьба чемпиона решится в третьем матче.
В противостоянии за бронзу "Энергия" встречалась с "Кардинал-Ровностандарт". Основное время встречи команды завершили без голов, а в серии пенальти победу праздновали львовяне – 5:4. Второй, а при необходимости и третий матч серии состоится на следующей неделе во Львове.
Результаты недели
"Ураган" - "ХИТ" 1:2
"Ураган" - "ХИТ" 2:2 (5:4)
"Кардинал-Ровностандарт" - "Энергия" 0:0 (4:5)
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