ХИТ – Ураган: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финальной серии чемпионата Украины по футзалу
Все может решиться сегодня
Фото: ФК ХІТ
Финальная серия матчей по борьбе за чемпиона Украины по футзалу близка к кульминации. Неделю назад ХИТ и "Ураган" в двухматчевом противостоянии в Ивано-Франковске одержали по одной победе. Вчера, 27 мая, команды встречались уже в Киеве – сильнее была именно столичная команда. В сегодняшнем поединке может решиться судьба чемпионского титула.
Футзал. Экстралига. Финал. Четвертый матч
28 мая. Начало в 13:00
ХИТ (Киев) - "Ураган" (Ивано-Франковск)
Счет в серии – 2:1
Трансляция - Youtube-канал Ассоциации футзала Украины
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