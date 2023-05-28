ХИТ – Ураган: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финальной серии чемпионата Украины по футзалу

Финальная серия матчей по борьбе за чемпиона Украины по футзалу близка к кульминации. Неделю назад ХИТ и "Ураган" в двухматчевом противостоянии в Ивано-Франковске одержали по одной победе. Вчера, 27 мая, команды встречались уже в Киеве – сильнее была именно столичная команда. В сегодняшнем поединке может решиться судьба чемпионского титула.

Футзал. Экстралига. Финал. Четвертый матч

28 мая. Начало в 13:00

ХИТ (Киев) - "Ураган" (Ивано-Франковск)

Счет в серии – 2:1

Трансляция - Youtube-канал Ассоциации футзала Украины