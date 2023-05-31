Ураган - ХИТ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция решающего матча чемпионата Украины по футзалу
Главный матч сезона
Фото: uragan.if.ua
Решающий пятый матч финальной серии Vbet Экстра-лиги состоится уже сегодня. Ураган" на своей площадке будет принимать "ХИТ". По итогам четырех предыдущих поединков зафиксирована ничья 2:2. В сегодняшнем поединке определится победитель нынешнего сезона".
Футзал. Экстралига. Финал. Пятый матч
31 мая. Начало в 16:00
"Ураган" (Ивано-Франковск) - "ХИТ" (Киев)
Счет в серии – 2:2
Трансляция - Youtube-канал Ассоциации футзала Украины
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