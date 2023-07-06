Киевский ХИТ получил соперников по футзальной Лиги чемпионов
Киевляне начнут евросезон сразу с основной части турнира
Фото: fchit.kiev.ua
Киевский ХИТ получил соперников в основном раунде футзальной Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Украинская команда пропустит предварительный раунд турнира, а сразу начнет борьбу в основном. Соперниками киевлян в группе 1 Пути А будут португальский "Спортинг", хорватский "Олмиссум" и казахстанский "Аят".
Матчи в группе состоятся на площадке "Олмиссума" с 24 по 29 октября. В элит-раунд Лиги чемпионов пройдут три лучшие команды квартета.
Напомним, что ХИТ - единственный представитель Украины в главном еврокубке.
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Источник:uefa
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