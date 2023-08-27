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Футзал. Ураган вырывает победу на последних секундах, ХИТ громит МСК Харьков

Футзал
(1 голосов)

Стартовал новый сезон

Футзал. Ураган вырывает победу на последних секундах, ХИТ громит МСК Харьков

Фото: СК Енергія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе были сыграны матчи первого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра "Aurora-CLUST" (Киев) – "Кардинал-Ровно" (Ровно) перенесена. О дате и времени матча будет сообщено позже.

Безусловно, с большим интересом ожидалось противостояние между "Энергией" и "Ураганом". Игра завершилась уверенной победой коллектива из Ивано-Франковска – 3:1. За "Ураган" забивали Грицына, Фаренюк и Моспан. Гости вырвали победу за счет голов на последних секундах.

"Спасатель" и "in.IT" не смогли определить победителя – 1:1. Также была зафиксирована ничья в матче "Сокол" – "SkyUр" – 2:2. Гости отыгрались на предпоследней минуте усилиями Никиты Тменового.

В еще одном матче тура "ХИТ" разгромил МСК "Харьков" - 5:1.

VBET Экстра-лига. 1-й тур

"Энергия" - "Ураган" - 1:3

"Спасатель" – "in.IT" – 1:1

"Сокол" - "SkyUp" - 2:2

МСК "Харьков" - "ХИТ" - 1:5

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" 1 1 0 0 5 1 4 3
2 "Ураган" 1 1 0 0 3 1 2 3
3 "SkyUр" 1 0 1 0 2 2 0 1
4 "Сокол" 1 0 1 0 2 2 0 1
5 "in.IT" 1 0 1 0 1 1 0 1
6 "Спасатель" 1 0 1 0 1 1 0 1
7 "Аврора-КЛАСТ" 0 0 0 0 0 0 0 0
8 "Кардинал-Ровно" 0 0 0 0 0 0 0 0
9 "Энергия" 1 0 0 1 1 3 -2 0
10 МСК "Харьков" 1 0 0 1 1 5 -4 0
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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