Футзал. Ураган вырывает победу на последних секундах, ХИТ громит МСК Харьков

На этой неделе были сыграны матчи первого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра "Aurora-CLUST" (Киев) – "Кардинал-Ровно" (Ровно) перенесена. О дате и времени матча будет сообщено позже.

Безусловно, с большим интересом ожидалось противостояние между "Энергией" и "Ураганом". Игра завершилась уверенной победой коллектива из Ивано-Франковска – 3:1. За "Ураган" забивали Грицына, Фаренюк и Моспан. Гости вырвали победу за счет голов на последних секундах.

"Спасатель" и "in.IT" не смогли определить победителя – 1:1. Также была зафиксирована ничья в матче "Сокол" – "SkyUр" – 2:2. Гости отыгрались на предпоследней минуте усилиями Никиты Тменового.

В еще одном матче тура "ХИТ" разгромил МСК "Харьков" - 5:1.

VBET Экстра-лига. 1-й тур

"Энергия" - "Ураган" - 1:3

"Спасатель" – "in.IT" – 1:1

"Сокол" - "SkyUp" - 2:2

МСК "Харьков" - "ХИТ" - 1:5

Турнирная таблица