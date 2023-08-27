Футзал. Ураган вырывает победу на последних секундах, ХИТ громит МСК Харьков
Стартовал новый сезон
Фото: СК Енергія
На этой неделе были сыграны матчи первого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра "Aurora-CLUST" (Киев) – "Кардинал-Ровно" (Ровно) перенесена. О дате и времени матча будет сообщено позже.
Безусловно, с большим интересом ожидалось противостояние между "Энергией" и "Ураганом". Игра завершилась уверенной победой коллектива из Ивано-Франковска – 3:1. За "Ураган" забивали Грицына, Фаренюк и Моспан. Гости вырвали победу за счет голов на последних секундах.
"Спасатель" и "in.IT" не смогли определить победителя – 1:1. Также была зафиксирована ничья в матче "Сокол" – "SkyUр" – 2:2. Гости отыгрались на предпоследней минуте усилиями Никиты Тменового.
В еще одном матче тура "ХИТ" разгромил МСК "Харьков" - 5:1.
VBET Экстра-лига. 1-й тур
"Энергия" - "Ураган" - 1:3
"Спасатель" – "in.IT" – 1:1
"Сокол" - "SkyUp" - 2:2
МСК "Харьков" - "ХИТ" - 1:5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ"
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|"Ураган"
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|"SkyUр"
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|"Сокол"
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5
|"in.IT"
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6
|"Спасатель"
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7
|"Аврора-КЛАСТ"
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|"Кардинал-Ровно"
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|"Энергия"
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|10
|МСК "Харьков"
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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