Обнародована заявка сборной Украины по футзалу на матчи отбора ЧМ-2024
Сине-желтые сыграют против Бельгии и Польши
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Национальная сборная Украины по футзалу начала подготовку к двум первым матчам элитного раунда отбора ЧМ-2024.
Наставник украинской команды Александр Косенко вызвал для подготовки к этим поединкам 15 игроков, среди которых есть трое дебютантов: Назар Швед, Евгений Жук и Владислав Завертаный.
Полный список вызванных игроков.
Вратари: Кирилл Ципун ("Пяст", Польша), Юрий Савенко ("Ураган"), Александр Сухов ("ХИТ").
Полевые игроки: Александр Педяш, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Андрей Мельник, Евгений Жук (все - "ХИТ"), Петр Шотурма, Игорь Корсун, Артем Фаренюк, Назар Швед (все - "Ураган"), Михаил Зварич ("Энергия"), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаный (оба - "Aurora-Clust").
Отметим, что 15 сентября сине-желтые сыграют на выезде против сборной Бельгии, а 20 сентября в Венгрии будут принимать команду Польши.
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