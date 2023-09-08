Обнародована заявка сборной Украины по футзалу на матчи отбора ЧМ-2024

Национальная сборная Украины по футзалу начала подготовку к двум первым матчам элитного раунда отбора ЧМ-2024.

Наставник украинской команды Александр Косенко вызвал для подготовки к этим поединкам 15 игроков, среди которых есть трое дебютантов: Назар Швед, Евгений Жук и Владислав Завертаный.

Полный список вызванных игроков.

Вратари: Кирилл Ципун ("Пяст", Польша), Юрий Савенко ("Ураган"), Александр Сухов ("ХИТ").

Полевые игроки: Александр Педяш, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Андрей Мельник, Евгений Жук (все - "ХИТ"), Петр Шотурма, Игорь Корсун, Артем Фаренюк, Назар Швед (все - "Ураган"), Михаил Зварич ("Энергия"), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаный (оба - "Aurora-Clust").

Отметим, что 15 сентября сине-желтые сыграют на выезде против сборной Бельгии, а 20 сентября в Венгрии будут принимать команду Польши.