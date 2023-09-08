  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Обнародована заявка сборной Украины по футзалу на матчи отбора ЧМ-2024
В тренде

Обнародована заявка сборной Украины по футзалу на матчи отбора ЧМ-2024

Футзал
(1 голосов)

Сине-желтые сыграют против Бельгии и Польши

Обнародована заявка сборной Украины по футзалу на матчи отбора ЧМ-2024

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Новина українською

Национальная сборная Украины по футзалу начала подготовку к двум первым матчам элитного раунда отбора ЧМ-2024.

Наставник украинской команды Александр Косенко вызвал для подготовки к этим поединкам 15 игроков, среди которых есть трое дебютантов: Назар Швед, Евгений Жук и Владислав Завертаный.

Полный список вызванных игроков.

Вратари: Кирилл Ципун ("Пяст", Польша), Юрий Савенко ("Ураган"), Александр Сухов ("ХИТ").
Полевые игроки: Александр Педяш, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Андрей Мельник, Евгений Жук (все - "ХИТ"), Петр Шотурма, Игорь Корсун, Артем Фаренюк, Назар Швед (все - "Ураган"), Михаил Зварич ("Энергия"), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаный (оба - "Aurora-Clust").

Отметим, что 15 сентября сине-желтые сыграют на выезде против сборной Бельгии, а 20 сентября в Венгрии будут принимать команду Польши.

По теме
yellow-arrow
Футзал. Сборная Украины U-19 обыграла Финляндию и вышла в полуфинал Евро-2023
yellow-arrow
Евро-2023 по футзалу. Сборная Украины U-19 обыграла в группе Словению
yellow-arrow
Футзал. Ураган и ХИТ не замечают соперников, Энергия снова не выигрывает
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Косенко Женская сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
futsal.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде