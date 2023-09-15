Бельгия – Украина 2:10. Мастер-класс от наших ребят в отборе на ЧМ-2024

Сегодня в бельгийском Роздале сыграли матч элитного раунда отбора на чемпионат мира по футзалу 2024 года, в котором встречались национальные сборные Бельгии и Украины. Отметим, что еще в одном противостоянии нашей группы Сербия победа Польшу - 2:1.

Уже на одиннадцатой секунде наши футзалисты открыли счет. После розыгрыша углового Шотурма расстрелял ворота – 0:1. Отметим результативную передачу дебютанта Шведа, а также Фаренюка, поставившего корпус и пропустившего мяч на капитана. Лучшего начала противостояния сложно даже представить.

После стартового натиска подопечных Косенко постепенно пришли в себя хозяева, пытавшиеся навязать свою игру. Однако украинцы играли организованно в защите, а при первой возможности пытались выбегать в атаку. В середине тайма "сине-желтые" усилиями Педяша увеличили свое преимущество – 0:2. Через несколько секунд после розыгрыша аута в угол ворот пробил Швед – 0:3.

К сожалению, удержать свои ворота "сухими" в первом тайме Цыпун не смог. После прострела Эль-Факири пробил в пустой угол – 1:3. Однако этот пропущенный гол разозлил украинцев, забивших еще дважды. Сначала после прямого удара со штрафного отличился Мельник, а через минуту реализовал выход один на один Абакшин – 1:5.

Перед самым перерывом еще два гола в свой актив записав Абакшин – 1:7. В первой половине встречи у наших ребят получалось все. Бельгийцев было даже жаль...

Во втором тайме украинцы не собирались останавливаться. Педяш отобрал мяч на фланге, сблизился с голкипером и пробил в угол – 1:8. Очевидно, не такого ожидали от своих любимцев болельщики на трибунах. В то же время подопечные Косенко получали удовольствие от игры. Еще через две минуты после передачи Шотурмы забил Игорь Корсун – 1:9. До конца встречи еще свой второй мяч в игре забил Эль-Факири - 2:9.

Однако последнее слово было все же за нами. Десятый гол в ворота бельгийцев забил Фаренюк – 2:10.

Отбор на ЧМ-2024 по футзалу. Элитный раунд

Бельгия – Украина 2:10

Голы: Эль-Факири (12, 35) - Шотурма (1), Педяш (10, 23), Швед (10), Мельник (13), Абакшин (14, 19, 20), Корсун (25), фаренюк (29)

Бельгия: Вранкен – Ах. Сабабти, Грелло, Диллин, Уади

Запасные: Идрисси, Аб. Сабабти, Каддури, Аднан, Лпмсайя, Эль-Факири, Даби-Реда, Вален, Бейл

Украина: Цыпун, Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма

Запасные: Савенко, Мельник, Жук, Чернявский, Абакшин, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертанный