Футзал. Ураган и Aurora-CLUST на двоих забили шестнадцать голов
Чемпионат возвращается
Фото: Ураган
В эти выходные были сыграны матчи четвертого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
В напряженном матче "Энергия" на последних секундах смогла дожать "Спасатель". Победу львовянам принес Тарас Кузь – 3:2. У "Сокола" в противостоянии с "Кардинал-Ровностандарт" никаких проблем не было – 4:0.
"Aurora-CLUST" поиздевалась над МСК "Харьков" - 7:2. Отметим дубль Максима Чеберяка. Очень уверенная и солидная игра одного из фаворитов сезона.
В воскресенье были сыграны еще два матча четвертого тура. "ХИТ" не оставил никаких шансов "SkyUP" - 5:1. Отметим дубль Игоря Чернявского. Гол престижа в составе гостей забил Никита Тищенко. А "Ураган" забил сразу девять голов в ворота "in.IT" – 9:1. Хет-трик в свой актив записал Артем Фаренюк.
Результаты четвертого тура
"Энергия" – "Спасатель" 3:2
"Сокол" - "Кардинал-Ровностандарт" 4:0
МСК "Харьков" - "Aurora-CLUST" 2:7
"ХИТ" - "SkyUP" 5:1
"Ураган" - "in.IT" 9:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ"
|4
|3
|1
|0
|17
|5
|12
|10
|2
|"Ураган"
|4
|3
|0
|1
|19
|5
|14
|9
|3
|"Сокол"
|4
|2
|2
|0
|10
|5
|5
|8
|4
|"Аврора-КЛАСТ"
|3
|2
|1
|0
|12
|6
|6
|7
|5
|"Энергия"
|4
|2
|1
|1
|9
|9
|0
|7
|6
|"SkyUP"
|4
|1
|1
|2
|6
|13
|-7
|4
|7
|"Спасатель"
|3
|0
|1
|2
|4
|9
|-5
|1
|8
|"in.IT"
|4
|0
|1
|3
|4
|15
|-11
|1
|9
|"Кардинал-Ровно"
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
|10
|МСК "Харьков"
|3
|0
|0
|3
|5
|15
|-10
|0
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