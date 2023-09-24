Футзал. Ураган и Aurora-CLUST на двоих забили шестнадцать голов

В эти выходные были сыграны матчи четвертого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В напряженном матче "Энергия" на последних секундах смогла дожать "Спасатель". Победу львовянам принес Тарас Кузь – 3:2. У "Сокола" в противостоянии с "Кардинал-Ровностандарт" никаких проблем не было – 4:0.

"Aurora-CLUST" поиздевалась над МСК "Харьков" - 7:2. Отметим дубль Максима Чеберяка. Очень уверенная и солидная игра одного из фаворитов сезона.

В воскресенье были сыграны еще два матча четвертого тура. "ХИТ" не оставил никаких шансов "SkyUP" - 5:1. Отметим дубль Игоря Чернявского. Гол престижа в составе гостей забил Никита Тищенко. А "Ураган" забил сразу девять голов в ворота "in.IT" – 9:1. Хет-трик в свой актив записал Артем Фаренюк.

Результаты четвертого тура

"Энергия" – "Спасатель" 3:2

"Сокол" - "Кардинал-Ровностандарт" 4:0

МСК "Харьков" - "Aurora-CLUST" 2:7

"ХИТ" - "SkyUP" 5:1

"Ураган" - "in.IT" 9:1

Турнирная таблица