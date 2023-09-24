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Футзал. Ураган и Aurora-CLUST на двоих забили шестнадцать голов

Футзал
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Чемпионат возвращается

Футзал. Ураган и Aurora-CLUST на двоих забили шестнадцать голов

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В эти выходные были сыграны матчи четвертого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В напряженном матче "Энергия" на последних секундах смогла дожать "Спасатель". Победу львовянам принес Тарас Кузь – 3:2. У "Сокола" в противостоянии с "Кардинал-Ровностандарт" никаких проблем не было – 4:0.

"Aurora-CLUST" поиздевалась над МСК "Харьков" - 7:2. Отметим дубль Максима Чеберяка. Очень уверенная и солидная игра одного из фаворитов сезона.

В воскресенье были сыграны еще два матча четвертого тура. "ХИТ" не оставил никаких шансов "SkyUP" - 5:1. Отметим дубль Игоря Чернявского. Гол престижа в составе гостей забил Никита Тищенко. А "Ураган" забил сразу девять голов в ворота "in.IT" – 9:1. Хет-трик в свой актив записал Артем Фаренюк.

Результаты четвертого тура

"Энергия" – "Спасатель" 3:2

"Сокол" - "Кардинал-Ровностандарт" 4:0

МСК "Харьков" - "Aurora-CLUST" 2:7

"ХИТ" - "SkyUP" 5:1

"Ураган" - "in.IT" 9:1

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" 4 3 1 0 17 5 12 10
2 "Ураган" 4 3 0 1 19 5 14 9
3 "Сокол" 4 2 2 0 10 5 5 8
4 "Аврора-КЛАСТ" 3 2 1 0 12 6 6 7
5 "Энергия" 4 2 1 1 9 9 0 7
6 "SkyUP" 4 1 1 2 6 13 -7 4
7 "Спасатель" 3 0 1 2 4 9 -5 1
8 "in.IT" 4 0 1 3 4 15 -11 1
9 "Кардинал-Ровно" 1 0 0 1 0 4 -4 0
10 МСК "Харьков" 3 0 0 3 5 15 -10 0
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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