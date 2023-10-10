Украина – Сербия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Уже завтра подопечные Александра Косенко сыграют свой четвертый матч в рамках отбора к ЧМ-2024. Соперником украинцев станет сборная Сербии. Напомним, что в пятницу "сине-желтые" разгромили балканцев – 6:1.

Украина – Сербия

Квалификация на Чемпионат Мира. Четвертый тур

11.10. 2023. 19:00

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Сборная Украины по футзалу

На прошлой неделе сборная Украины по футзалу одержала вторую победу в элитном раунде квалификации на чемпионат мира-2024. В выездном матче "сине-желтые" обыграли Сербию со счетом 6:1. По два мяча в свой актив записали Даниил Абакшин и Назар Швед. Таким образом сборная Украины поднялась на второе место в группе. Было заметно, что тренерский штаб тщательно разобрал соперника и сумел нейтрализовать сильные стороны балканцев. Уже с первых минут украинцы играли агрессивно, не давая сербам быстро выходить в атаку. Следует также отметить ассист 20-летнего Ростислава Семенченко. Ростислав является самым молодым игроком нашей сборной. Ожидаем, что и во втором противостоянии наши ребята смогут одержать сверхважную победу, хотя и не стоит рассчитывать, что будет легко.

Сборная Сербии по футзалу

Безусловно, балканцы не ожидали столь провального результата, но наши ребята не позволили сопернику сыграть в свою привычную игру. На сербов оказал существенное влияние быстрый пропущенный мяч уже на первой минуте. Команда пыталась отыграться, но риск не оправдался. Прессинг сборной Украины в этом противостоянии был эффективным. Таким образом, сборная Сербии имеет в своем активе четыре очка, и ей уже некуда отступать. Только победа в выездном матче позволит балканцам надеяться на продолжение борьбы за выход из группы. Ожидаем, что соперник сборной Украины уже с первых минут постарается за счет агрессивной игры давить на нашу команду.

История противостояний

Всего команды сыграли между собой девять матчей. Из них три раза выиграла сборная Украины, две игры завершились вничью, а четырежды побеждали сербы. Однако две последние игры выигрывали именно украинцы с одинаковым счетом – 6:1.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Украина -Сербия

Было бы наивно надеяться, что и третий матч между этими соперниками завершится с счетом – 6:1. Сербам уже некуда отступать, поэтому раненый зверь более опасен. Ожидаем, что соперник сделает выводы из собственных ошибок и постарается сыграть с позиции силы. Однако фаворитом этого противостояния все же является сборная Украины. За счет командной игры у подопечных Косенко есть все шансы на победу. Прогноз – победа Украины (1,85)