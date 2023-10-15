Футзал. Ничья в центральном матче тура, вторая в сезоне победа Кардинала
Чемпионат возвращается после матчей сборных
Фото: Кардинал-Рівнестандарт
Были сыграны матчи шестого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
Вторую победу в сезоне одержал ровенский "Кардинал", дома обыгравший "in.IT" - 2:0. За хозяев забивали Ланко и Сорокин. Киевский "SkyUP" не смог составить достойную конкуренцию львовской "Энергии" – 2:0. Олег Легендзевич в середине первой половины игры открыл счет, а все вопросы о победителе снял Виталий Радевич. В еще одном матче субботы "Харьков" уничтожил "Спасатель" – 6:2.
Очень интересной и интригующей была игра в Ивано-Франковске, где местный "Ураган" принимал "ХИТ". Противостояние завершилось результативной ничьей – 2:2. Отмечаем дубль игрока "ХИТа" Евгения Жука.
"Aurora-Clust" без проблем переиграла "Сокол" - 3:1. В составе хозяев забивали Завертанный, Моспан и Гуреев.
Результаты шестого тура
"Кардинал" (Ровно) – "in.IT" (Львов) – 2:0
"Энергия" (Львов) – "SkyUp" (Киев) – 2:0
"Харьков" – "Спасатель" (Ромны) – 6:2
"Ураган" – "ХИТ" 2:2
"Aurora-Clust" – "Сокол" 3:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ"
|6
|4
|2
|0
|21
|8
|13
|14
|2
|"Ураган"
|6
|4
|1
|1
|28
|8
|20
|13
|3
|"Aurora-Clust"
|5
|4
|1
|0
|19
|9
|10
|13
|4
|"Сокол"
|6
|3
|2
|1
|14
|8
|6
|11
|5
|"Энергия"
|6
|3
|1
|2
|11
|12
|-1
|10
|6
|МСК "Харьков"
|6
|2
|0
|4
|18
|24
|-6
|6
|7
|"Кардинал-Ровно"
|4
|2
|0
|2
|4
|11
|-7
|6
|8
|"SkyUP"
|6
|1
|1
|4
|7
|17
|-10
|4
|9
|"Спасатель"
|5
|0
|1
|4
|8
|19
|-11
|1
|10
|"in.IT"
|6
|0
|1
|5
|5
|19
|-14
|1
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