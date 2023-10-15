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Футзал. Ничья в центральном матче тура, вторая в сезоне победа Кардинала

Футзал
(1 голосов)

Чемпионат возвращается после матчей сборных

Футзал. Ничья в центральном матче тура, вторая в сезоне победа Кардинала

Фото: Кардинал-Рівнестандарт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи шестого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Вторую победу в сезоне одержал ровенский "Кардинал", дома обыгравший "in.IT" - 2:0. За хозяев забивали Ланко и Сорокин. Киевский "SkyUP" не смог составить достойную конкуренцию львовской "Энергии" – 2:0. Олег Легендзевич в середине первой половины игры открыл счет, а все вопросы о победителе снял Виталий Радевич. В еще одном матче субботы "Харьков" уничтожил "Спасатель" – 6:2.

Очень интересной и интригующей была игра в Ивано-Франковске, где местный "Ураган" принимал "ХИТ". Противостояние завершилось результативной ничьей – 2:2. Отмечаем дубль игрока "ХИТа" Евгения Жука.

"Aurora-Clust" без проблем переиграла "Сокол" - 3:1. В составе хозяев забивали Завертанный, Моспан и Гуреев.

Результаты шестого тура

"Кардинал" (Ровно) – "in.IT" (Львов) – 2:0

"Энергия" (Львов) – "SkyUp" (Киев) – 2:0

"Харьков" – "Спасатель" (Ромны) – 6:2

"Ураган" – "ХИТ" 2:2

"Aurora-Clust" – "Сокол" 3:1

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" 6 4 2 0 21 8 13 14
2 "Ураган" 6 4 1 1 28 8 20 13
3 "Aurora-Clust" 5 4 1 0 19 9 10 13
4 "Сокол" 6 3 2 1 14 8 6 11
5 "Энергия" 6 3 1 2 11 12 -1 10
6 МСК "Харьков" 6 2 0 4 18 24 -6 6
7 "Кардинал-Ровно" 4 2 0 2 4 11 -7 6
8 "SkyUP" 6 1 1 4 7 17 -10 4
9 "Спасатель" 5 0 1 4 8 19 -11 1
10 "in.IT" 6 0 1 5 5 19 -14 1
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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