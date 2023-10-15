Футзал. Ничья в центральном матче тура, вторая в сезоне победа Кардинала

Были сыграны матчи шестого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Вторую победу в сезоне одержал ровенский "Кардинал", дома обыгравший "in.IT" - 2:0. За хозяев забивали Ланко и Сорокин. Киевский "SkyUP" не смог составить достойную конкуренцию львовской "Энергии" – 2:0. Олег Легендзевич в середине первой половины игры открыл счет, а все вопросы о победителе снял Виталий Радевич. В еще одном матче субботы "Харьков" уничтожил "Спасатель" – 6:2.

Очень интересной и интригующей была игра в Ивано-Франковске, где местный "Ураган" принимал "ХИТ". Противостояние завершилось результативной ничьей – 2:2. Отмечаем дубль игрока "ХИТа" Евгения Жука.

"Aurora-Clust" без проблем переиграла "Сокол" - 3:1. В составе хозяев забивали Завертанный, Моспан и Гуреев.

Результаты шестого тура

"Кардинал" (Ровно) – "in.IT" (Львов) – 2:0

"Энергия" (Львов) – "SkyUp" (Киев) – 2:0

"Харьков" – "Спасатель" (Ромны) – 6:2

"Ураган" – "ХИТ" 2:2

"Aurora-Clust" – "Сокол" 3:1

Турнирная таблица