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ХИТ обыграл хорватский Олмиссум и досрочно вышел в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов

Футзал
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Киевляне проходят в следующий этап турнира

ХИТ обыграл хорватский Олмиссум и досрочно вышел в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов

Фото: пресслужба ХІТ

Новина українською

Киевский "ХИТ" провел свой второй матч группы основного раунда Лиги Чемпионов против хорватского клуба "Олмисум".

Киевляне пропустили быстрый гол уже на 1-й минуте и проигрывали весь первый тайм, однако выдали ударную концовку, сумев вырвать победу.

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Восстановить паритет "ХИТ" сумел всего на 37-й минуте матча: отличился Александр Педяш. Вскоре после этого "Олмисум" остался в меньшинстве.

"ХИТ" быстро воспользовался численным преимуществом: на 38-й минуте Педяш оформил дубль и вывел киевлян вперед. А Александр Сухов дублем на последних минутах закрепил победу украинской команды – 4:1.

Таким образом, киевская команда досрочно вышла в элитный раунд соревнований. Последний матч киевлян в группе против казахстанского "Аята" (28 октября) не будет иметь особого турнирного значения.

"Олмиссум" – ХИТ 1:4

Голы: Кустура (1) – Педяш (36, 37), Сухов (39, 39)

Предупреждения: Секулич (13), Кустура (15) – Чернявский (19), Шеремета (37)

Удаление: Секулич (37)

ХИТ: Сухов, Жук, Поночевный, Чернявский, Серый, Лифер, Сметаненко, Мельник, Подлюк, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин, Кравец

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В статье: ХИТ (Киев)
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