Необычный сценарий. ВИДЕО, как футзальная команда Украины победила в Лиге чемпионов с дублем вратаря за 25 секунд
ХИТ пробился в элит-раунд
Фото - Асоціація футзалу України
Вчера, 26-го октября, состоялся матч футзальной Лиги чемпионов между украинской командой ХИТ (Киев) и представителем Хорватии "Олмисум". Это был второй матч для украинского представителя в групповом этапе розыгрыша этого года. Благодаря победе 1:4 ХИТ гарантировал себе выход в элит-раунд турнира.
Примечательно, что два из четырех голов ХИТа оформил вратарь Сухов. Примечательно также, что сделал он это в течение 25-ти секунд – на 39-й минуте встречи. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
Голы: Кустура (1) – Педяш (36, 37), Сухов (39, 39)
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