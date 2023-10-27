Необычный сценарий. ВИДЕО, как футзальная команда Украины победила в Лиге чемпионов с дублем вратаря за 25 секунд

Вчера, 26-го октября, состоялся матч футзальной Лиги чемпионов между украинской командой ХИТ (Киев) и представителем Хорватии "Олмисум". Это был второй матч для украинского представителя в групповом этапе розыгрыша этого года. Благодаря победе 1:4 ХИТ гарантировал себе выход в элит-раунд турнира.

Примечательно, что два из четырех голов ХИТа оформил вратарь Сухов. Примечательно также, что сделал он это в течение 25-ти секунд – на 39-й минуте встречи. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

"Олмиссум" – ХИТ 1:4

Голы: Кустура (1) – Педяш (36, 37), Сухов (39, 39)