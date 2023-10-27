  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Необычный сценарий. ВИДЕО, как футзальная команда Украины победила в Лиге чемпионов с дублем вратаря за 25 секунд
В тренде

Необычный сценарий. ВИДЕО, как футзальная команда Украины победила в Лиге чемпионов с дублем вратаря за 25 секунд

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

ХИТ пробился в элит-раунд

Необычный сценарий. ВИДЕО, как футзальная команда Украины победила в Лиге чемпионов с дублем вратаря за 25 секунд

Фото - Асоціація футзалу України

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 26-го октября, состоялся матч футзальной Лиги чемпионов между украинской командой ХИТ (Киев) и представителем Хорватии "Олмисум". Это был второй матч для украинского представителя в групповом этапе розыгрыша этого года. Благодаря победе 1:4 ХИТ гарантировал себе выход в элит-раунд турнира.

Примечательно, что два из четырех голов ХИТа оформил вратарь Сухов. Примечательно также, что сделал он это в течение 25-ти секунд – на 39-й минуте встречи. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

"Олмиссум" – ХИТ 1:4

Голы: Кустура (1) – Педяш (36, 37), Сухов (39, 39)

По теме
yellow-arrow
ХИТ обыграл хорватский Олмиссум и досрочно вышел в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов
yellow-arrow
Спортинг – ХИТ 2:2. Стартуем в Лиге чемпионов с ничьей
yellow-arrow
Спортинг – ХИТ. Прямая онлайн видеотрансляция матча футзальной Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: футзал ХИТ (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде