ХИТ стартовал в элит-раунде футзальной ЛЧ с драматического поражения польской Любаве
Киевляне провалили один отрезок второго тайма и не смогли спасти игру
olmissum.hr
В среду, 29 ноября, киевский "ХИТ" матчем с польской "Любавой" стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов.
Киевляне имели заметное преимущество в первой половине матча, забили два гола, растранжирив еще кучу убойных моментов. Впрочем, поляки один мяч до перерыва отыграли.
А вот второй тайм стал валидольным, с перестрелкой от обеих командой и закончился не в пользу украинцев.
В дебюте второго тайма "ХИТ" увеличил преимущество до трех мячей, но затем наступило время "Любавы".
В конце матча поляки задействовал пятого полевого, что принесло свои плоды — сначала "Любава" сократила отставание до минимума, а затем и вышла вперед. Все это произошло за две минуты.
Отойдя от удара, ХИТ сумел сравнять счет, однако на последней минуте встречи Каневский отличился во второй раз и принес победу "Любаве" - 6:5.
Следующий матч с хорватским "Олмисумом" подопечные Олега Лукьяненко проведут 30 ноября (начало — в 17:00 по киевскому времени).
"ХИТ" (Украина) - "Любава" (Польша) 5:6
Голы: Жук (7), Абакшин (17, 33), Серый (21), Чернявский (39) - Педро Силва (11, 38), Рашковский (37), Каневский (37, 40), Клаудиньо (38).
"ХИТ": Сухов - Жук, Поночевный, Чернявский, Серый; Портной, Лифер, Сметаненко, Мельник, Подлюк, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин.
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