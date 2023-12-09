Футзал. Ураган и ХИТ на двоих забили семнадцать голов
Матчи "Сокола" перенесены по вопросам безопасности
Фото: Ураган
На этой неделе были сыграны матчи четырнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовой игре тура "Ураган" уничтожил "Харьков" – 7:0. Хозяева отличились забитыми голами в каждом из таймов. Обращаем внимание на дубль Станислава Моспана. Это был последний домашний матч "драконов" в 2023 году.
"Aurora-Clust" разобралась с "Спасателем" – 4:2. Дубль в свой актив записал Орест Боргун. Для киевлян это седьмая победа в нынешнем сезоне.
Также два противостояния четырнадцатого тура были сыграны в субботу. "ХИТ" поиздевался над "in.IT" - 10:0. Отметим хет-трики Жука и Абакшина. "SkyUP" на последних минутах вырвал победу у "Кардинал-Ровно" - 5:2. К 38-й минуте гости проигрывали 1:2.
Результаты четырнадцатого тура
"Ураган" - "Харьков" 7:0
"Aurora-Clust" - "Спасатель" 4:2
"Кардинал-Ровно" - "SkyUP" 2:5
"ХИТ" - "in.IT" 10:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|12
|10
|1
|1
|59
|10
|49
|31
|2
|"ХИТ"
|11
|8
|3
|0
|48
|14
|34
|27
|3
|"Aurora-Clust"
|12
|8
|3
|1
|42
|21
|21
|27
|4
|"Энергия"
|11
|6
|2
|3
|26
|25
|1
|20
|5
|"Сокол"
|9
|5
|2
|2
|23
|14
|9
|17
|6
|"Харьков"
|12
|4
|0
|8
|27
|47
|-20
|12
|7
|"Кардинал-Ровно"
|8
|3
|1
|4
|10
|21
|-11
|10
|8
|"SkyUP"
|12
|3
|1
|8
|23
|39
|-16
|10
|9
|"in.IT"
|13
|1
|2
|10
|15
|47
|-32
|5
|10
|"Спасатель"
|13
|0
|3
|10
|19
|54
|-35
|3
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