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Футзал. Ураган и ХИТ на двоих забили семнадцать голов

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Матчи "Сокола" перенесены по вопросам безопасности

Футзал. Ураган и ХИТ на двоих забили семнадцать голов

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе были сыграны матчи четырнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовой игре тура "Ураган" уничтожил "Харьков" – 7:0. Хозяева отличились забитыми голами в каждом из таймов. Обращаем внимание на дубль Станислава Моспана. Это был последний домашний матч "драконов" в 2023 году.

"Aurora-Clust" разобралась с "Спасателем" – 4:2. Дубль в свой актив записал Орест Боргун. Для киевлян это седьмая победа в нынешнем сезоне.

Также два противостояния четырнадцатого тура были сыграны в субботу. "ХИТ" поиздевался над "in.IT" - 10:0. Отметим хет-трики Жука и Абакшина. "SkyUP" на последних минутах вырвал победу у "Кардинал-Ровно" - 5:2. К 38-й минуте гости проигрывали 1:2.

Результаты четырнадцатого тура

"Ураган" - "Харьков" 7:0

"Aurora-Clust" - "Спасатель" 4:2

"Кардинал-Ровно" - "SkyUP" 2:5

"ХИТ" - "in.IT" 10:0

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" 12 10 1 1 59 10 49 31
2 "ХИТ" 11 8 3 0 48 14 34 27
3 "Aurora-Clust" 12 8 3 1 42 21 21 27
4 "Энергия" 11 6 2 3 26 25 1 20
5 "Сокол" 9 5 2 2 23 14 9 17
6 "Харьков" 12 4 0 8 27 47 -20 12
7 "Кардинал-Ровно" 8 3 1 4 10 21 -11 10
8 "SkyUP" 12 3 1 8 23 39 -16 10
9 "in.IT" 13 1 2 10 15 47 -32 5
10 "Спасатель" 13 0 3 10 19 54 -35 3
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