Футзал. Ураган и ХИТ на двоих забили семнадцать голов

На этой неделе были сыграны матчи четырнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовой игре тура "Ураган" уничтожил "Харьков" – 7:0. Хозяева отличились забитыми голами в каждом из таймов. Обращаем внимание на дубль Станислава Моспана. Это был последний домашний матч "драконов" в 2023 году.

"Aurora-Clust" разобралась с "Спасателем" – 4:2. Дубль в свой актив записал Орест Боргун. Для киевлян это седьмая победа в нынешнем сезоне.

Также два противостояния четырнадцатого тура были сыграны в субботу. "ХИТ" поиздевался над "in.IT" - 10:0. Отметим хет-трики Жука и Абакшина. "SkyUP" на последних минутах вырвал победу у "Кардинал-Ровно" - 5:2. К 38-й минуте гости проигрывали 1:2.

Результаты четырнадцатого тура

"Ураган" - "Харьков" 7:0

"Aurora-Clust" - "Спасатель" 4:2

"Кардинал-Ровно" - "SkyUP" 2:5

"ХИТ" - "in.IT" 10:0

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